Stranezze di città, a Centocelle, tra via delle Palme e via Castore Durante

Quando voglio trovare “la stranezza di città” del giorno uso la mia bicicletta e pedalo, quando non posso uso le mie gambe e cammino. Non sempre ho un posto predefinito da visitare.

Mi rilassa la mente percorrere le strade meno frequentate della periferia romana e lascio vagare lo sguardo sulle case, sui negozi, e anche su parchi e giardini, curati o meno.

Ieri in una giornata di pioggia non ho potuto utilizzare la bicicletta e ho deciso di andare a passeggiare per Centocelle. La camminata “non veloce” mi ha permesso di superare i miei diecimila passi e non affaticare le ginocchia.

Ho attraversato viale Palmiro Togliatti all’incrocio con via Molfetta e via dei Gelsi. Mi sono fermato al semaforo rosso e ho notato che nel palazzo d’angolo di via dei Gelsi non c’è più il Centro Diabetologico dell’Ordine di Malta, è stato sostituito in quei locali da un bar.

Dopo pochi metri di marciapiedi ho girato in via delle Palme, che in quel tratto è in leggera salita ed è a senso unico per le macchine.

Pochi metri ancora e ho rivisto “quell’area verde” che avevo visitato negli anni passati.

Quell’area verde è condivisa con un’area cani ed è situata tra via Castore Durante e via delle Palme, è adiacente al liceo scientifico Francesco d’Assisi ed è la sede principale, con la segreteria della Roma 7 Volley.

È al tempo stesso un’area verde e un’area cani in stato di abbandono e in assenza sicurezza, ora è utilizzata come area di passaggio.

Erba alta dappertutto. Dove non c’è erba, c’è terra battuta, verso via delle Palme e verso via Castore Durante c’è invece un vialetto di mattonato.

La terra battuta e il mattonato sono in definitiva una via di passaggio tra via Castore Durante e via delle Palme

Una breve via di passaggio con nel mezzo un muro trasversale e relativa rete metallica, con una apertura che conserva i battenti in ferro ma non ha più il suo cancello.

Tanti anni fa in quel luogo c’erano le panchine che sono state distrutte e dei giochi per bambini si sono perse le tracce.

È rimasta invece una ringhiera delimitativa in ferro, è precaria nelle giunture ma qualcuno di buona volontà l’ha legata con della canapa. Ma la sicurezza dov’è?

In via Castore Durante c’è anche l’entrata dell’area cani, dove essi non scorrazzano a causa dell’erba molto alta.

Nella piccola area cani sono depositati da tanto tempo dei grossi tronchi d’albero, che dopo essere stati tagliati sono stati lasciati sul posto.

Di fianco all’entrata dell’area cani c’è anche un grosso albero tagliato, ma le sue radici sono ancora conficcate nella terra. L’avranno forse lasciato lì a sostegno dei muretti laterali che stanno crollando?

In via delle Palme c’è un ufficio postale che serve parte di Centocelle e tutto il Quarticciolo, c’è anche una farmacia.

In via Castore Durante c’è un liceo scientifico, e c’è anche una palestra di volley.

Quante persone e quanti bambini transitano in quell’area di passaggio, ex area verde, ogni giorno?

Siamo convinti che quanto sopra scritto possa essere d’aiuto agli entri preposti per andare a visionare il luogo e intervenire.

Se poi l’Assessorato all’Ambiente del V Municipio avesse ancora dei dubbi, può dare un’occhiata alle foto che alleghiamo.

