Rimossi rifiuti dalla scala Via Olcese/via Viscogliosi a Tor Tre Teste

Quasi terminata la rimozione di rifiuti della scala che da via Olcese conduce in via Viscogliosi, un grazie a RetakeRoma Torre Spaccata Torre Maura Alessandrino, alla splendida partecipazione del Comitato inquilini Tovaglieri 327/329 e ai componenti del Comitato di Quartiere Nuova Tor Tre Teste Attiva e Vo La Re odv.

I rifiuti ingombranti trovati e poggiati lato cassonetti, sono già stati segnalati e saranno raccolti dall’AMA.

Altre immagini QUI

