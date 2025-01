Il laghetto di Tor Tre Teste fa acqua da tutte le parti

Durante le festività avevamo posto l’attenzione sulla situazione del laghetto di Tor Tre Teste dove l’acqua si era quasi prosciugata.

Questa situazione ci fu segnalata da più residenti, tra cui Anna Candelotti che ci disse: “… l’ho trovato in condizioni pietose. …. stamattina il livello dell’acqua non è più alta di 10 cm e tutto intorno c’è solo fango.

Credo che si debba intervenire SUBITO perché la fauna che ci vive corre seri rischi di sopravvivenza. Penso che tu abbia maggiori contatti di me per avvisare il V Municipio perché intervenga prima possibile”.

Infatti l’assessore all’ambiente del Municipio V Edoardo Annucci che a stretto giro ci fece sapere che il problema sicuramente derivasse dalla pompa. Poco dopo arrivò la conferma dal Dipartimento della sua avvenuta riattivazione.

Un video di Angelo Calabrese registrato nel week end pone l’accento sul fatto che, oltre alla pompa (che ogni tanto si blocca), ci sia anche una falla nelle vicinanze del tombino interno al lago (che regola il livello dell’acqua, per non farlo esondare).

Aggiungiamo, se la memoria non ci inganna, che all’interno del bacino ci dovrebbero essere anche altri punti in cui la guaina che lo ricopre sia rotta, generando così altre perdite.

