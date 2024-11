Stranezze di città, il murale sulla scalinata di via Giovanni Battista Brocchi

“Che bellissimo giorno è oggi”

Paola è una mia ex collega e abita nelle vicinanze di viale Parioli.

Anche la mia ex collega è in pensione ed è una nonna a tempo pieno.

Paola legge sempre i miei articoli che sono pubblicati da Abitare A Roma, ed è appassionata della rubrica “Stranezze di citta‘”.

Era l’8 novembre 2024, quando mi ha telefonato e mi ha segnalato il bellissimo murale su quella bella scalinata di via Giovanni Battista Brocchi.

Mi ha detto “Attilio, è un murale dedicato a Monica Vitti, precisamente ad un film da lei interpretato : “Dramma della Gelosia”, il tema del murale è sulla violenza sulle donne”.

Ha continuato, “Attilio, io non ho potuto accompagnare a scuola le mie figlie perché lavoravo, ora accompagno a scuola le mie nipoti. Assieme a loro ho concordato di telefonarti, di inviarti una foto della scalinata e del murale dedicato a Monica Vitti. Assieme alle mie nipoti, vorrei che scrivessi un piccolo articolo in occasione del 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne. Per me donna non più giovane, per le mie giovani nipoti, un piccolo pensiero per non fare sentire “sole” tutte quelle donne oggetto di violenza di qualsiasi tipo e forma”

Il 20 novembre scorso sono andato, da Tor Tre Teste, con la mia bicicletta, alla scalinata di via Giovanni Battista Brocchi, tra viale Parioli e via Barnaba Oriani, nel II Municipio.

C’era il murale segnalato dalla mia amica Paola, ho trovato quindi la nuova “stranezza di città”.

“What a lovely day, today” è il titolo del murale, in italiano “Che bellissimo giorno è oggi”, realizzato da David Vecchiato, in arte Diavù. dedicato al film “Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca)” di Ettore Scola, un film del 1970 che affronta il tema del femminicidio.

Grazie Paola per la segnalazione, un abbraccio alle tue nipoti.

