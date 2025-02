Stranezze di città, l’ex area giochi di piazza delle Giunchiglie a Centocelle

Piazza delle Giunchiglie, compreso il parchetto, ha una superficie di circa mille metri quadri, è all’angolo tra via dei Glicini e via delle Giunchiglie.

È davanti alla storica scuola elementare Fausto Cecconi.

C’è una palazzina al numero civico 12, dove nel corso della costruzione di un tratto della metro C sono stati trovati due condotti, ora tamponati, con delle vere e proprie celle con sedili, probabilmente scavati per ospitare vari nuclei familiari di rifugiati.

È il luogo dove è stata posta il 1 febbraio 2020 la targa in memoria del bambino di 7 anni Marco Dominici, scomparso il 26 aprile del 1970.

C’era un vecchio negozio di merceria, con entrata in via dei Glicini 61, che aveva due vetrine a piazza delle Giunchiglie 1 e 2, da bambino ci andavo con mia nonna, era un negozio di quartiere che è stato storia e vita per gli abitanti.

Mi appassionavano i metri speciali, i gessetti, i nastri, le stringhe, le cerniere, i bottoni di madreperla, di osso, di ottone e ricordo un grosso cassettone pieno di “spagnolette” ( filati di seta o cotone avvolti attorno a un piccolo cilindro) di vari colori.

Le sartine per lavoro, le mamme e le nonne per le famiglie, avevano in casa la macchina per cucire Singer o Necchi e si rifornivano del materiale venduto dalla merceria.

Le sartine, le mamme e le nonne, sapevano imbastire, rammendare, adattare vestiti per quei pochi clienti o per le loro famiglie.

Nel parchetto di piazza delle Giunchiglie viene aggiunta una piccola area giochi con scivoli per bambini, scale e un’altalena a barchetta, posizionata su un supporto di materiale nero e gommoso.

Le altalene, gli scivoli, le scale e altre strutture aiutano a sviluppare la coordinazione motoria, la forza muscolare e l’equilibrio dei bambini.

Il brecciolino bianco di fiume copre tutto lo sterrato sotto i grandi alberi, unendosi al percorso in mattonato che taglia il parchetto, rendendo quello spicchio di quartiere più vivibile e piu’ attraente per le famiglie e gli anziani.

Tutto giusto, un parco deve avere l’area giochi, Il gioco è un’attività fondamentale per i bambini, che contribuisce al loro benessere fisico e mentale.

Il parco con l’aria giochi fornisce un ambiente sicuro e stimolante dove i bambini si divertono e sfogano le loro energie.

Il parco con l’area giochi ha sicuramente favorito l’inclusione sociale e l’integrazione nel quartiere.

Poi che è successo?

Oggi cosa rimane del parco e dell’area giochi di piazza delle Giunchiglie?

Ci sono tornato in settimana con la mia bicicletta e ho trovato la “stranezza di città”.

La colonnina per le utenze è importante per il cittadino ed è posizionata di fianco al muro di cinta.

Ma lo sportello con la serratura rotta è in sicurezza con la chiusura a mezzo fibbia da elettricista?

Come non è in sicurezza il percorso in mattonato che taglia il parchetto, almeno per le persone anziane.

Non ho contato quanti sono i mattoncini mancanti.

I tre raccoglitori per rifiuti, che pensiamo di pertinenza di una attività commerciale, sono in mezzo al parchetto ad occupare uno spazio non loro.

Il parchetto è in leggera pendenza verso via delle Giunchiglie e una quantità notevole di brecciolino bianco di fiume sta riempiendo il marciapiedi, la strada, i parcheggi per le auto, anche quello per disabili.

Piazza delle Giunchiglie, a Centocelle, non ha più un’area giochi, è rimasto solo il grande e grosso supporto di materiale nero e gommoso, ma a che cosa serve se non ci sono i giochi?

Non è tempo perso scrivere anche di un grosso pezzo di marciapiedi ad altro rischio infortuni.

È fuori del muretto di recinzione del parchetto ed vicino ai secchioni dell’immondizia utilizzati dai cittadini, la gente ci passa a piedi e ci parcheggia anche la macchina.

Dove vanno a giocare i bambini di questo spicchio di territorio?

Con che giocano in mancanza delle attrezzature dell’area giochi?

Speriamo usino la fantasia, come lo facevamo noi tanti e tanti anni fa.

