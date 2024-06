Stranezze in città e “Percorso Ciclabile Biovia 12” a Villa De Sanctis

A mezzo un post il Presidente Mauro Caliste aveva annunciato: “Questo progetto della Città Metropolitana prevedrà un percorso ciclabile da Porta Maggiore a Gabii, è estremamente articolato e vuole essere una vera e propria arteria di mobilità includendo in essa archeologia, servizi d’interesse pubblico, svago e tanto altro…..”

Sono arrivato alle 16,30, in netto anticipo all’ora prefissata, mi sono fermato e poi seduto su un gradino di tufo, all’inizio di in un piccolo viottolo che unisce la Casa della Cultura ad un cancello sbarrato ma pieno di fogliame di un albero inclinato e che nessuno ha mai raddrizzato.

Il viottolo ha in ambedue i lati magnifici blocchi di tufo, non è asfaltato e non è in terra battuta, è lastricato da sampietrini, che si intravedono.

Il lastricato di sampietrini è in buona parte nascosto da terriccio oltre che dall’erba tagliata e lasciata sul posto.

Ho pensato che arrivare in anticipo mi ha dato la possibilità di trovare la “stranezza di citta’” del 20 giugno 2024, vicino ad un edificio pubblico e dentro un parco pubblico: tufo laziale, sampietrini romani, degrado “recintato”, albero secco non tagliato, cancellata coperta di fogliame).

Assieme a me era arrivato anche Walter Tocci, noto uomo politico che è stato anche un valente vice sindaco di Roma nella giunta di Francesco Rutelli, che per proteggersi dal gran caldo si è riparato all’ombra di un grande albero del parco Villa De Sancitis.

Alle 17 circa è arrivato l’Architetto Maurizio Moretti, progettista del “Percorso Ciclabie Biovia 12”, con due suoi collaboratori. Ci siamo presentati e abbiamo scambiato due parole, rimanendo in attesa di chi avrebbe aperto il cancello di entrata della Casa della Cultura e dello Sport – Silvio Di Francia.

Arrivate le persone addette, siamo entrati nei locali, fortunatamente più freschi. A mano a mano sono arrivate le altre persone interessate alla presentazione del progetto o interessate ad ascoltare.

Intorno alle 17,30 l’Architetto Maurizio Moretti ha dato inizio alla presentazione programmata, che in sintesi riportiamo :

“Il progetto Biovie rappresenta un piano integrato per la mobilità sostenibile di carattere intercomunale sviluppato su diversi percorsi dedicati a mobilità scolastica-culturale, mobilità per lavoro e commercio e mobilità turistico-ricettivo, contribuendo all’attuazione/sperimentazione delle strategie del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

Il progetto coinvolge un bacino di utenza di circa 500.000 abitanti e prevede la realizzazione di una “bicipolitana”.

Obiettivi del progetto:

Sviluppare mobilità e trasporti intelligenti e verdi migliorando l’accessibilità ai luoghi, alle funzioni e ai servizi dell’area della vita, della scuola e del lavoro.

Favorire un turismo intelligente e sostenibile e supportare la diffusione della cultura e dei principi della mobilità sostenibile nelle scuole

Per garantire l’efficacia del progetto si intende pianificare un vero e proprio sistema di mobilità in cui alla componente infrastrutturale e fisica si affianchino una serie di interventi di natura sociale (comunicazione, sensibilizzazione, promozione della mobilità ciclabile soprattutto nella fascia giovane della popolazione) e gestionale (attraverso una struttura di coordinamento unica del progetto da parte della Città metropolitana) del progetto”.

