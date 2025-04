Strisce blu in XV Municipio, le risposte di Torquati alle proteste

Arrivano le strisce blu a Ponte Milvio, Fleming e Vigna Clara. Ai parcheggi bianchi (quindi gratuiti) verrà destinato solo un quinto del totale degli stalli. Verrà comunque garantita la gratuità per i residenti (due auto per ogni residente) e per le associazioni di volontariato, mentre saranno stabilite tariffe agevolate per i lavoratori della zona.

La decisione era stata adottata nella seduta di lunedì 31 marzo approvando a maggioranza (12 consiglieri a favore, 4 contrari) una delibera presentata dall’assessore al commercio e alle attività produttive Tommaso Martelli al termine di un iter che già nel 2019 vide la Consulta dei comitati cittadini del XV Municipio (organo rappresentativo municipale) evidenziare al municipio la necessità della sosta tariffata in molte parti del territorio.

In fase di presentazione della delibera, l’assessore Martelli aveva detto che “l’istituzione della sosta tariffata favorirà una maggiore rotazione dei posti auto, con benefici per le attività commerciali, meno traffico generato dalla ricerca di parcheggio e una riduzione dell’inquinamento e del tempo impiegato dai cittadini“, sottolineando anche come tale provvedimento poteva rappresentare un valido strumento per contrastare la sosta selvaggia in occasione dei grandi eventi allo stadio Olimpico.

Tutto positivo, sembrerebbe, soprattutto perché la zona ha oggettivamente bisogno di una regolamentazione sul tema parcheggi e soste selvagge.

Ma, a giudicare dalle reazioni arrivate, non sembrano essere tutti d’accordo.

Alcuni comitati locali, infatti, insorgono contro la decisione. Le associazioni di cittadini Comitato Un Anello per Roma, Comitato I Quartieri di Vigna Clara e Dintorni, Associazione Fleming Vigna Clara per la Mobilità, Associazione Cittadini Attivi Roma XV, Associazione Il Filo del Quartiere, Assocommercio Roma Nord e Associazione Commercianti Collina Fleming, in una lettera inviata all’assessore capitolino alla mobilità Eugenio Patanè e al Presidente del XV municipio Daniele Torquati, denunciano infatti “l’assenza di studi e valutazioni specifiche dei flussi di traffico, dell’occupazione dei parcheggi pubblici nel dettaglio dei veicoli in sosta o fermata, dei veicoli in doppia fila, degli eventuali benefici (a breve, medio e lungo termine) che si avrebbero con l’introduzione della sosta tariffata nelle vie e nelle piazze individuate nella proposta di deliberazione, considerando altresì la sostanziale differenza di contesto tra collina Fleming, Vigna Clara e Ponte Milvio“.

“Considerando le informazioni recepite insufficienti a valutare l’eventuale efficacia dell’introduzione della sosta tariffata nei tre quartieri individuati” continua la lettera “esprimiamo la nostra contrarietà all’istituzione della sosta tariffata e abbiamo ritenuto necessario richiedere l’istituzione di un tavolo di confronto al quale invitare gli organi politici e tecnico-amministrativi interessati, associazioni, comitati e altre realtà rappresentative di residenti e operatori economici”.

Inoltre, la seduta consiliare del 31 marzo ha visto anche l’approvazione di un altro elemento verso cui i comitati si sono espressi con contrarietà e preoccupazione: il parcheggio interrato in Largo di Vigna Stelluti, in merito al quale i cittadini dichiarano che il progetto “inciderebbe, non poco, sull’attuale situazione dei parcheggi pubblici incrementando altresì gli elementi di criticità relativi all’introduzione della sosta tariffata”

“Il nostro approcciò sarà aperto, costruttivo” si conclude la lettera “e sempre teso all’individuazione di ogni iniziativa utile a migliorare la vita di cittadine e cittadini”

Pronta la replica di Torquati: “Sono rimasto sorpreso e stupito dalla lettera inviata oggi dai comitati che conosco da tempo e con i quali c’è da sempre un confronto quotidiano. Nella nota mi sottopongono quattro punti, due dei quali, come quello dello studio dei flussi di traffico e dell’applicazione della sosta tariffaria tra i tre diversi quartieri Fleming, Vigna Clara e Ponte Milvio, che sono aspetti che dovremo valutare non appena il dipartimento mobilità predisporrà il vero e proprio progetto. Tale progetto, che pensavamo fosse chiaro, sarà verificato insieme ai comitati, ai residenti, che tanto hanno sostenuto l’istituzione delle strisce blu, attraverso la commissione competente che, comunque, ha già aperto le interlocuzioni con gli stessi comitati”

In merito alla critica sull’offerta di trasporto pubblico in zona, giudicata insufficiente, Torquati replica: “Il potenziamento del trasporto pubblico è un argomento fondamentale che portiamo avanti da anni a prescindere dalle strisce blu” riferendosi in particolare al lavoro fatto dall’amministrazione per la riapertura della Stazione di Vigna Clara. “A questo si aggiunge un ulteriore risultato storico che riguarda, proprio in questo mese, l’inizio dei sondaggi per l’arrivo della metro C a Farnesina. In questo quadro complessivo si inserisce la nostra delibera di istituzione delle strisce blu che di fatto non è la fine di un lavoro, ma solo l’inizio del percorso di condivisione ed approvazione in fase di redazione al dipartimento mobilità”

Torquati va quindi avanti per la sua strada, attendendo tutta la documentazione necessaria dal Dipartimento mobilità e rendendosi disponibile al confronto con tutte le parti interessate. Mantenendo però, come ha fatto capire dall’inizio, la barra dritta sulla necessità di mettere mano al problema della sosta selvaggia che attanaglia pesantemente alcune zone del suo municipio. “I problemi vanno risolti” aveva infatti dichiarato a marzo “e vanno risolti guardando al futuro, grazie a strumenti e provvedimenti che possono cambiare il volto di un territorio rendendo la gestione urbana più sostenibile e la qualità della vita dei cittadini migliore”

