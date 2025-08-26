Stupro a Tor Tre Teste: fermato un 26enne gambiano. L’aggressore: “Ero drogato”

È stato individuato e fermato poche ore fa, all’esterno della stazione Termini, il presunto responsabile della violenza sessuale e della rapina avvenute domenica mattina ai danni di una donna sessantenne nel parco di Tor Tre Teste.

I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 26enne gambiano, irregolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato per i reati di rapina e violenza sessuale.

Determinante è stata la descrizione fornita dalla vittima, insieme alle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza lungo il percorso compiuto dall’uomo dopo l’aggressione.

Le ricerche, condivise con tutte le pattuglie sul territorio, hanno portato all’individuazione del sospettato davanti a Termini: a tradirlo, le scarpe e il berretto che indossava, gli stessi riconosciuti dalla donna.

Proprio la vittima, nell’individuazione fotografica, lo ha riconosciuto senza esitazioni. Durante l’interrogatorio, il 26enne ha ammesso gli addebiti, raccontando di aver agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti acquistate poco prima nel quartiere Quarticciolo.

Il fermo è ora al vaglio del Tribunale di Roma, che dovrà convalidarlo nelle prossime ore.

