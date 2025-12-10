Stupro metro B1 Jonio, studentessa di 23 anni violentata nella notte. La Procura apre un’indagine

Roma è scossa da un episodio di violenza che ha gelato la Capitale. Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre, una studentessa di 23 anni è stata aggredita e violentata all’uscita della stazione Jonio, capolinea della metro B1, nella zona Val melaina.

Secondo quanto ricostruito dalla giovane, il fatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte, in un’area deserta e silenziosa.

Tre uomini l’avrebbero avvicinata all’improvviso: due l’avrebbero trattenuta mentre il terzo l’ha violentata, prima di dileguarsi tra le vie del quartiere.

La ragazza, sotto choc, ha percorso da sola la strada fino all’ospedale Sandro Pertini, dove ha denunciato l’accaduto a medici e carabinieri.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per violenza sessuale, affidando agli investigatori il compito di ricostruire la dinamica completa dell’aggressione.

Le indagini: telecamere e testimonianze al centro della ricostruzione

Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere della stazione e dei dintorni per ricostruire i movimenti della giovane e dei suoi aggressori.

Al momento, restano aperte diverse piste: non è chiaro se la ragazza sia stata seguita dentro il vagone, se gli uomini fossero presenti sulla metro o se l’abbiano intercettata all’uscita.

Ogni dettaglio sarà fondamentale per individuare i responsabili e fermare il branco.

Quartiere sotto choc e richieste di maggiore sicurezza

L’episodio ha suscitato forte indignazione e aperto il dibattito politico sulla sicurezza nelle stazioni e nelle aree limitrofe.

Il consigliere regionale e segretario romano di Azione, Alessio D’Amato, insieme ai consiglieri capitolini Flavia De Gregorio e Antonio De Santis, ha dichiarato:

“Si tratta di un fatto gravissimo, ancora una volta a danno di una giovane donna. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà e auspichiamo che i responsabili vengano individuati al più presto. Questo episodio conferma l’urgenza di rafforzare la sicurezza dentro e fuori le stazioni della metro, con presidi costanti e tecnologie efficaci per interventi immediati. La sicurezza non è ideologia: è la condizione minima della libertà.”

La caccia al branco è già partita

Le forze dell’ordine stanno lavorando senza sosta: testimonianze, tracciati video e movimenti sospetti vengono incrociati per individuare gli aggressori.

Nel frattempo, il quartiere resta sotto choc, con cittadini e studenti che chiedono più controlli e interventi concreti per prevenire altri episodi di violenza in aree considerate isolate e poco sorvegliate.

