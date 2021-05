Su e giù per via Walter Tobagi

A metà febbraio 2021 scorso ci siamo occupati di via Walter Tobagi.

Siamo al 24 maggio 2021 e da via Lanari a via di Casa Calda, la “boscaglia” di infestanti sul marciapiedi di via Tobagi direzione via Casilina è diventata una “foresta”.

Terra o marciapiedi di nessuno?

Oggi ho visto rasare l’erba intorno al Casale e prato limitrofo di via Casa Calda e di via Tobagi. Gli operai non hanno però osato valicare il muretto divisorio del marciapiedi di via Tobagi e la “foresta” è e rimarrà sempre li.

Nel precedente articolo segnalavo anche il pericolo di essere investito dalle sfreccianti macchine e non ho potuto fare foto.

Oggi, con le parole, cerchiamo di vedere assieme un film: siamo In macchina sulla Via Prenestina, direzione Roma centro, giriamo a sinistra prendendo via Tor Tre Teste (la segnaletica non lo permetterebbe), arriviamo alla rotonda (evviva, evviva) tutti rallentiamo e poi la superiamo.

Parte la gara in leggera discesa, suona la campanella dell’ultimo giro di pista, con traguardo alla biforcazione via Tor Tre Teste e via Tobagi.

Acceleriamo, tanto da via Lanari tutti partono piano dopo lo stop, ma se qualcuno sbaglia e anticipa i tempi strombazziamo con i nostri clacson e sorpassiamo con tutti i rischi del caso.

Porca miseria, a circa un km c’è il semaforo di via Casa Calda, rallentiamo, diventiamo obbligatoriamente autisti civili.

Nessuno ci ha visto in gara, salvo “la foresta sul marciapiede”, che ha però sussurrato: meno male che sono radicata sul marciapiede, pensate se ero sul ciglio strada…. (sic, sic).

Titoli di coda, basterebbe alla biforcazione via Tor Tre Teste e via Tobagi una rotonda consona o un semaforo, dei dossi limitativi alla velocità.

E un semaforo all’angolo di via Lanari e via Tobagi?

Chi ci dà una mano a concretizzare i nostri sogni?