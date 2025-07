Subiaco. Accordo Regione Lazio-Comune per valorizzazione patrimonio

Valorizzare gli immobili appartenenti al discolto “Pio Istituto Santo Spirito” attraverso un accordo fra la Regione Lazio, proprietaria dei beni, e il Comune di Subiaco che li ospita nel proprio territorio. A prevederlo è una delibera di giunta approvata su proposta dell’assessore alla Tutela del Patrimonio e Demanio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.

L’iniziativa rientra nell’ambito di un vasto programma di valorizzazione del sistema pubblico immobiliare regionale, in particolare quello appartenente al patrimonio storico-artistico regionale, avviato dalla giunta regionale negli ultimi due anni attraverso il riconoscimento ai Comuni del ruolo di Enti promotori per la tutela e la salvaguardia del patrimonio.

«Valorizzare la funzione pubblica dei beni immobili regionali significa accrescere l’attrattività dei territori migliorando la dotazione e la qualità dei servizi offerti ai cittadini. L’accordo con il Comune di Subiaco si ispira ai principi di cooperazione istituzionale e di copianificazione, con il fine di rendere fruibili luoghi di valore storico, culturale ma anche identitario per la cittadinanza», dichiara l’assessore Ghera.

Negli immobili individuati verranno realizzati, ad esempio, un presidio decentrato della Regione Lazio che offrirà la possibilità a dipendenti regionali e di altri Enti pubblici di poter utilizzare postazioni in coworking. Previsti anche interventi di riqualificazione dello sportello Agricolo regionale di viale della Repubblica per il miglioramento dei servizi all’utenza, valutando anche possibili allocazioni alternative all’interno degli stabili comunali.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.