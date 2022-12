Sul trasferimento del Mercato rionale Tor Sapienza V Municipio di Roma

Il mio impegno costante e dell’allora maggioranza 5 stelle compresa tutta la giunta riuscì a trovare la soluzione allo spostamento impegnando nel bilancio municipale 400 mila euro che permise attraverso un progetto una determina dirigenziale che aveva come oggetto

“appalto lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento normativo con trasferimento di sede del mercato rionale di Tor Sapienza,via di Tor Sapienza angolo viale Filippo de Pisis -Municipio Roma V PT20190265. Aggiudicazione a favore dell’impresa BEMAR Srl, autorizzazione alla stipula del contratto e rimodulazione del quadro economico a seguito dell’applicazione del ribasso d’asta.

Stiamo parlando del 06/10/2020 e ad oggi il mercato va sempre peggio

e chiedo a questa nuova amministrazione che intenzione hanno e se i fondi destinati allo spostamento del mercato verranno rimessi nel nuovo bilancio municipale.

Al momento c’è solo una manifestazione d’interesse rivolto ad associazioni e/o enti del terzo settore che operano nel settore dell’assistenza alimentare alle famiglie in stato di bisogno per l’affidamento temporaneo di un posteggio a disposizione del Municipio Roma V per finalità sociali presso il mercato di Tor Sapienza.