Sulle orme del fiume Aniene con Gli Amici di Conca D’Oro APS

L’associazione di promozione sociale Gli Amici Di Conca D’Oro – APS, ha organizzato per domenica 13 febbraio 2022 un evento gratuito ed aperto a tutti per conoscere il fiume Aniene dal parco delle Valli.

La passeggiata a piedi è alla portata di tutti, in quanto il percorso è di pochi chilometri (meno di 4 ) e senza tratti impegnativi.

Nella passeggiata inoltre i volontari illustreranno alcuni aspetti di alcuni luoghi che i partecipanti potranno scoprire.

Nel sito dell’associazione, qui https://concadororoma.blogspot.com/2022/02/evento-gratuito-sulle-orme-del-fiume.html sono riportati maggiori informazioni ed il modulo di contatto per avere maggiori informazioni.

Appuntamento per domenica 13 febbraio 2022 ore 10.30 all’entrata del parco delle Valli di via Val D’Ala 19, dove si trova il centro anziani e giochi per bambini.