“Svanire”, mostra di Giusy Lauriola a La Vaccheria di Roma

Inaugurata sabato 10 maggio 2025 la mostra di Giusy Lauriola dal titolo “Svanire” nello Spazio culturale La Vaccheria (https://www.lavaccheriaroma.it/), la casa della Pop Art, vicino all’Eur.

Ma la visita richiede la vostra attenzione perché per comprendere le opere dell’artista dovete affidarvi alle vostre emozioni; infatti, le opere non sono spiegate e non hanno titolo. Sarete voi a cercare tra le impressioni un senso e come richiede l’artista lo potrete indicare scrivendolo su un foglio che vi sarà consegnato all’inizio della mostra.

L’interesse dell’artista per la natura sembra evidente, una natura rigenerata e interpretata con le sue narrazioni, dense di spunti emotivi, in un legame armonioso offerto dalle diverse modulazioni della luce rappresentate.

Ma chi può dirlo?! Ogni interpretazione è lasciata per scelta dell’artista all’osservatore “per suscitare reazioni spontanee e continuare a meravigliare”.

Nature morte in dissolvenza, opache o avvolte in una nebbia, che ne offusca i lineamenti, in un traboccare di colori. Cromie originali generate dall’interazione di resina, acrilico e smalto.

Trasparenze e lucidità, sfumature e sottolineature marcanti. Questo e altro potrete notare o solo un insieme indistinto e fluido al quale attribuire il vostro sentimento.

Venite a scoprirlo fino al 6 giugno 2025 conoscerete una galleria nuova, dedicata all’arte moderna e in particolare alla Pop Art.

Spazio culturale La Vaccheria

Roma, via Giovanni L’Eltore 35

La Vaccheria è un casale storico dove è sorto un nuovo polo espositivo, a poca distanza dalla futuristica Nuvola di Fuksas e dalle architetture monumentali dell’EUR.

Per informazioni 06 6961 2221

Ingresso gratuito

Sulle mostre presso la Vaccheria vedi anche https://abitarearoma.it/la-vaccheria-pop-di-roma/

