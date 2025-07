Tangenziale Est, dal 31 luglio al 14 agosto lavori notturni

Nuova fase di lavori sulla sopraelevata della Tangenziale Est. Dal 31 luglio al 14 agosto modifiche notturne da largo Passamonti a viale Castrense.

In questo periodo, tra le 21 e le 23, la carreggiata sarà ridotta e la circolazione sarà consentita nella corsia libera dal cantiere.

Poi tra le 23 e le 6, la consueta limitazione notturna del traffico sarà estesa a un divieto totale di transito, senza alcuna deroga. Uscita obbligatoria sulla rampa che conduce a largo Passamonti per il traffico in arrivo dalla Nci.

Prevista anche la chiusura della rampa che da via Prenestina conduce ai due tratti della Tangenziale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.