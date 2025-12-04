Tangenziale Est e via Isacco Newton, dal 15 dicembre attivi i nuovi autovelox
A comunicarlo è l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, dopo il periodo di prove che nelle ultime settimane ha già messo in luce numeri da capogiro
Da lunedì 15 dicembre non ci saranno più margini d’errore: i quattro nuovi autovelox fissi installati sulla Tangenziale Est e su via Isacco Newton entreranno ufficialmente in funzione per elevare sanzioni.
I dispositivi sono stati collocati in punti strategici:
-
Due varchi sulla Tangenziale Est – via del Foro Italico: uno in direzione San Giovanni, l’altro verso lo Stadio Olimpico.
-
Due autovelox su viale Isacco Newton, uno per ciascuna direzione di marcia.
A preoccupare l’amministrazione sono soprattutto i dati registrati durante il pre-esercizio. Solo nel mese di novembre i quattro apparecchi hanno immortalato una media di 6.449 potenziali infrazioni al giorno, con un picco impressionante di 2.889 passaggi oltre limite nel punto più critico: la Tangenziale Est direzione San Giovanni. Tradotto: 8% degli automobilisti procede troppo veloce, percentuale che qui arriva addirittura all’11,3%.
“La velocità resta una delle principali cause di incidenti gravi sulle nostre strade” ricorda Patanè. “Intervenire è un dovere per ridurre sia il numero dei sinistri sia la loro gravità”.
Dati alla mano, l’assessore cita anche l’esempio virtuoso della Galleria Giovanni XXIII, dove l’introduzione del Tutor ha portato a un calo degli incidenti del 70%.
L’invito ai romani, quindi, è chiaro: massima prudenza alla guida, perché dal 15 dicembre scattano le multe e i nuovi velox non perdoneranno.
