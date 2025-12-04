Tangenziale Est e via Isacco Newton, dal 15 dicembre attivi i nuovi autovelox

Da lunedì 15 dicembre non ci saranno più margini d’errore: i quattro nuovi autovelox fissi installati sulla Tangenziale Est e su via Isacco Newton entreranno ufficialmente in funzione per elevare sanzioni.

A comunicarlo è l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, dopo il periodo di prove che nelle ultime settimane ha già messo in luce numeri da capogiro.

I dispositivi sono stati collocati in punti strategici:

Due varchi sulla Tangenziale Est – via del Foro Italico : uno in direzione San Giovanni , l’altro verso lo Stadio Olimpico .

Due autovelox su viale Isacco Newton, uno per ciascuna direzione di marcia.

A preoccupare l’amministrazione sono soprattutto i dati registrati durante il pre-esercizio. Solo nel mese di novembre i quattro apparecchi hanno immortalato una media di 6.449 potenziali infrazioni al giorno, con un picco impressionante di 2.889 passaggi oltre limite nel punto più critico: la Tangenziale Est direzione San Giovanni. Tradotto: 8% degli automobilisti procede troppo veloce, percentuale che qui arriva addirittura all’11,3%.

“La velocità resta una delle principali cause di incidenti gravi sulle nostre strade” ricorda Patanè. “Intervenire è un dovere per ridurre sia il numero dei sinistri sia la loro gravità”.

Dati alla mano, l’assessore cita anche l’esempio virtuoso della Galleria Giovanni XXIII, dove l’introduzione del Tutor ha portato a un calo degli incidenti del 70%.

L’invito ai romani, quindi, è chiaro: massima prudenza alla guida, perché dal 15 dicembre scattano le multe e i nuovi velox non perdoneranno.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.