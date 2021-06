Tanti Sapori Meravigliosi nel primo ristorante cinese a Colli Aniene

Abbiamo intervistato Zhu Elisa nel suo ristorante Duo Wei Zhuang in via Adelmo Niccolai 25 a Colli Aniene. Ed ecco come ha risposto alle nostre domande.

Cosa significa il nome che avete scelto per la vostra attività?

Il nome “Duo Wei Zhuang” significa “Tanti Sapori Meravigliosi” e sono questi, che noi gestori da sempre siamo riusciti a conservare intatti, tant’è vero che i nostri primi clienti ancora ci onorano della loro presenza.

La storia della ditta: la nascita – la crescita – la situazione attuale

Nel 1992, siamo stati i primi a Colli Aniene ad aprire un ristorante cinese tradizionale. Ha iniziato mio padre Zhu Renyi insieme a me che avevo appena 18 anni e i miei fratelli. Seguendo il suo insegnamento abbiamo sempre puntato sulla qualità.

Mio padre mi diceva sempre: “Se un piatto non piace a te non puoi darlo al cliente”. Successivamente con l’aiuto di mio marito e dei miei due figli abbiamo ulteriormente sviluppato l’attività.

Sin dall’inizio, la cucina cinese, sempre di ottima qualità e dai gusti tradizionali, ai tempi attuali si è aggiornata, tanto che oggi abbiamo un menù con una vasta scelta di piatti.

Di recente, il menù si è arricchito anche della cucina thailandese, sushi e della cucina giapponese. I piatti sono profumati e genuini, e riportano i 4 tipici sapori orientali: il dolce, il salato, l’agro e il piccante.

Abbiamo organizzato anche il servizio di asporto ed effettuiamo consegne gratuite nel quartiere di Colli Aniene mentre nei quartieri circostanti il costo della consegna è di € 2,00.

Qual è il segreto del successo della ditta?

Oltre alla qualità del cibo, la cordialità e un buon trattamento, il cliente da noi deve trovarsi come a casa propria. Il nostro locale è semplice ed accogliente rispettando l’interesse della nostra clientela nei confronti della cucina cinese, thailandese e giapponese. Noi siamo stati sempre attenti e pronti ad ascoltare i commenti dei nostri clienti.

Come ricorda il quartiere al momento della fondazione della ditta?

C’erano poche abitazioni. L’illuminazione era molto scarsa però ci siamo trovati subito bene anche grazie ai residenti che ci hanno accolto bene, qui in Italia ci sentiamo come a casa nostra.

E i comportamenti dei clienti?

La cordialità nei confronti dei clienti è stata sempre molto serena e apprezzata tanto che alcuni di loro hanno stretto con noi un rapporto di amicizia, invitandoci a casa loro. Abbiamo frequentatori di tutte le età, persino una cliente di 96 anni; possiamo affermare di avere una clientela di ben 4 generazioni. Con questa occasione ringraziamo di cuore tutti i nostri clienti.

Cosa si potrebbe fare nell’ambito commerciale e nel quartiere?

Sarebbe opportuno favorire il rafforzamento dei rapporti tra commercianti ed aumentare l’attenzione sui problemi della sicurezza nell’interesse nostro e di tutto il quartiere.