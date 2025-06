Tartaruga Caretta Caretta depone le uova su una spiaggia del Circeo

Evento straordinario nella Spiaggia di San Felice Circeo. Nella serata di ieri, infatti, la spiaggia del Circeo, presso lo stabilimento balneare Viva, è stato teatro di un evento, per fortuna non più così raro sulle coste laziali, ma sempre emozionante: una tartaruga marina Caretta Caretta è emersa dal mare intorno alle ore 22.30 per deporre le sue uova.

Si tratta del primo nido della stagione 2025 nel Lazio, un segnale sempre più incoraggiante per la conservazione di questa specie protetta. Fino a qualche anno fa, infatti, era rarissima la deposizione delle uova.

Lo spettacolare evento è stato seguito da alcuni ragazzi sulla spiaggia di San Felice Circeo, i quali, che con prontezza, hanno avvisato la Capitaneria di Porto. Quest’ultima ha immediatamente allertato i ricercatori della Rete regionale TartaLazio. Così i ragazzi hanno potuto ricevere le istruzioni sul comportamento da tenere e hanno lasciato tranquilla la tartaruga.

Una volta terminata la deposizione delle uova e con la Caretta Caretta in mare, i ricercatori, assieme al personale del Parco nazionale del Circeo, sono intervenuti per mettere in sicurezza il nido. Proprio in queste ore, grazie alla collaborazione dei balneari, si sta realizzando una piccola recinzione per non disturbare il nido fino alla schiusura delle uova, che dovrebbe avvenire non prima di 53 giorni.

Anche negli scorsi anni il Circeo è stata culla di numerosi lieti eventi lungo le spiagge. L’arrivo del primo nido dell’anno nella Regione Lazio è in linea con i tempi previsti, sperando in una stagione ricca per la nidificazione: ciò dipende anche dalla collaborazione dei cittadini.

Gli esperti raccomando: quando si osserva una tartaruga sulla spiaggia o si notando le particolari tracce lasciate lungo la sabbia, è importantissimo avvisare la Capitaneria di Porto al numero verde 1530 e non disturbare l’animale. I ricercatori di TartaLazio interverranno il prima possibile.

