Taxi a Fiumicino, scattano gli aumenti: dal 12 settembre rincari fino al 34%

Dal 12 settembre chi atterrerà al Leonardo da Vinci dovrà tenere d’occhio non solo il tabellone dei voli, ma anche il tassametro.

La giunta di Fiumicino ha infatti approvato un aumento consistente delle tariffe dei taxi: un rincaro che farà felici i 34 tassisti con licenza nel comune, ma che peserà – e non poco – sulle tasche dei passeggeri.

Gli incrementi più vistosi riguardano le corse “fisse”. Per raggiungere Roma Centro (entro le Mura Aureliane) o l’aeroporto di Ciampino, si passerà da 60 a 80 euro. Per arrivare al porto di Civitavecchia, invece, bisognerà mettere in conto 148 euro al posto dei 110 precedenti: un balzo del 34%.

Come se non bastasse, arriva anche una tariffa minima di 12 euro, mai esistita prima. Un’introduzione che, se da un lato mette un tetto alla corsa più breve, dall’altro segna la fine delle tratte a costi davvero contenuti. L’amministrazione, comunque, ha promesso di rivedere i prezzi fra cinque anni.

A complicare il quadro ci pensa la convivenza con i taxi di Roma. Nello stesso aeroporto, infatti, convivono auto bianche con licenze diverse e tariffe divergenti: i romani applicano rincari più contenuti (da 50 a 55 euro verso Fiumicino e da 31 a 40 euro verso Ciampino, con la tratta Roma–Civitavecchia salita a 130 euro).

Insomma, per la stessa corsa i viaggiatori rischiano di pagare cifre molto diverse a seconda del taxi scelto.

Non a caso, già a marzo l’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) aveva lanciato l’allarme, parlando di “discriminazioni” e sollecitando Roma e Fiumicino a firmare un accordo di bacino per uniformare le tariffe. Ma il monito è rimasto lettera morta.

