Taxi, stop totale il 13 gennaio. Le associazioni di categoria scendono in piazza a Roma

La tregua tra auto bianche e auto nere è finita. Dopo mesi di attesa e battaglie legali, la categoria dei tassisti ha deciso di incrociare le braccia per l’intera giornata di martedì 13 gennaio.

Una mobilitazione massiccia che convergerà su Roma, sede del Ministero dei Trasporti, per gridare un “no” deciso alle recenti sentenze che hanno rimescolato le carte del trasporto pubblico non di linea.

La miccia: il “foglio elettronico” e il verdetto della Consulta

Al centro della contesa c’è il decreto sul foglio elettronico di servizio, una norma che imponeva agli NCC regole ferree per evitare che facessero “servizio di piazza” (prerogativa esclusiva dei taxi). Il decreto prevedeva:

L’obbligo di un registro digitale dei servizi.

Un’attesa minima di 20 minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio.

Il divieto di contratti di durata con agenzie e tour operator.

Tuttavia, tra il Tar del Lazio e una sentenza di novembre del Consiglio di Stato, l’impianto è crollato.

La Consulta ha stabilito che lo Stato ha invaso le competenze regionali, dichiarando illegittimi i vincoli temporali e contrattuali. Risultato? Per i tassisti è tornato il “Far West”.

«Non è ideologia, pretendiamo regole chiare»

In una nota congiunta firmata da ben 19 sigle sindacali (tra cui Filt Cgil, Uil Trasporti, Ugl Taxi, Usb e molte altre), la categoria chiarisce che la protesta non è un capriccio: «Non è una lotta ideologica, ma una richiesta seria: completare l’iter della legge 12/19 e riscrivere i decreti recependo i rilievi della Consulta».

Il timore, neanche troppo velato, è l’avanzata delle piattaforme multinazionali come Uber. «Chi lavora in strada non può vivere di rinvii e promesse – si legge nella nota – pretendiamo regole chiare che evitino sovrapposizioni tra servizi differenti».

Roma a rischio paralisi

Il 13 gennaio l’appuntamento è sotto i palazzi del potere. Se l’adesione sarà quella annunciata, il quadrante centrale della Capitale rischia il blocco totale.

I sindacati puntano a mostrare un settore «unito, consapevole e determinato» per forzare la mano al Ministero e sbloccare il Dpcm sulle piattaforme digitali.

Per i romani e i turisti si prospetta un martedì nero: con i taxi fermi e i grandi flussi di pendolari, la pressione sul trasporto pubblico di linea (bus e metro) sarà massima.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.