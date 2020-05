TBQweb, il palinsesto settimanale dal 25 al 31 maggio del Teatro Biblioteca Quarticciolo

Al via il palinsesto settimanale – dal 25 al 31 maggio 2020 – di #TBQweb sulla pagina facebook del Teatro Biblioteca Quarticciolo.

La sezione #TBQscuole prevede, in diretta facebook, due appuntamenti rivolti alle scuole per restituire memoria e approfondimenti critici su alcuni spettacoli che sono stati ospiti nelle passate stagioni di teatro ragazzi. Federica Migliotti incontra rispettivamente, lunedì 25 maggio (ore 11) Marta Cuscunà per approfondire tematiche e processo creativo alla base di. È bello essere liberi, un progetto di teatro civile per un’attrice, cinque burattini e un pupazzo ispirato alla biografia di Ondina Peteani, Prima Staffetta Partigiana d’Italia deportata ad Auschwitz N. 81 672;

martedì 26 maggio (ore 11), Valeria Cavalli e Andrea Robbiano (MTM)per discutere intorno a Fuori Misura. Il Leopardi come non ve l’hai mai raccontato nessuno e di Andrea, un giovane laureato alle prese con una supplenza e il difficile compito di spiegare “vita e opere di Giacomo Leopardi”.

Mercoledì 27 maggio (ore 12), Francesco Pacifico, in diretta facebook, inaugura il ciclo su Letteratura e Periferia con il primo incontro Rozzano contro Milano con protagonista Jonathan Bazzi (autore di “Febbre”) e la partecipazione di Ivan Carozzi. “Febbre” (Fandango Libri), ambientato principalmente a Rozzano, la periferia milanese dove si addensa una fitta e poco omogenea migrazione dal Sud Italia, racconta l’oggi del protagonista e io narrante, rappresentato dalla ricerca della malattia che lo debilita, e il suo passato in una famiglia divisa in due, quella della madre e quella del padre, sposatisi giovanissimi a causa della gravidanza di lei e separatisi poco dopo. Gay e introverso, Jonathan viene allevato dai nonni e dagli zii; a scuola scopre l’amore per lo studio, ma anche la fatica di stare con gli altri e la crudeltà che si sfoga su chi viene considerato un diverso. Per un po’ smette di studiare e cerca un lavoro qualunque, poi finalmente Milano e la laurea. La scoperta di essere sieropositivo, arrivata dopo un lungo periodo di sofferenza e confusione, è quasi liberatoria. Un libro spietatamente sincero che con grande ironia affronta temi serissimi e insieme celebra il potere liberatorio della parola.

Domenica 31 maggio (ore 19) in prima visione, nella sezione TBQfamiglie, secondo dei quattro appuntamenti per i più piccoli e per le famiglie con ospite la compagnia pugliese Principio Attivo. IN CARROZZA! Teatro, storie, musica e sorprese per viaggiare con la fantasia, con Chiara De Bonis, scritto da Chiara De Bonis e Federica Migliotti (quest’ultima firma anche la regia). A bordo di un vero carrozzone appartenuto ad antichi giostrai vive Cosetta, principessa giramondo. Raccolte dentro i più disparati contenitori conserva filastrocche, modi di dire, indovinelli, curiosità, storie e canzoni che di puntata in puntata ci farà scoprire. E la riserva speciale spetta proprio al teatro… Alcune tra le più importanti compagnie di teatro ragazzi hanno realizzato ad hoc per Cosetta e le famiglie amiche del TBQ un contributo video, ognuno utilizzando il proprio specifico linguaggio. Insieme alla conduttrice accompagneranno i piccoli spettatori in un viaggio alla scoperta di mondi immaginari e personaggi fantastici.

A. P.