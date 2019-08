Teatri d’Arrembaggio 9-11 agosto: Nando&Maila, Chiara Becchimanzi

Grandi appuntamenti tra teatro, musica e comicità sono in arrivo al Teatro del Lido di Ostia per Teatri d’Arrembaggio, che dal 9 all’11 agosto cala gli assi con tre appuntamenti nel segno dell’intrattenimento intelligente e divertente: il 9 agosto alle 17.30 i Castelli di Sabbia sono affidati a Valdrada Teatro, che porterà i bambini e le bambine Alla Scoperta del Teatro, sabato 10 agosto alle 21.00 va in scena il secondo appuntamento con Saturday Comedy Live a cura di una delle punte di diamante della Stand Up Comedy in Italia, Daniele Fabbri, che per l’occasione ha riunito sul palco Daniele Gattano, Chiara Becchimanzi, Gabriele Antinori e Daniele Lanzillotta, e domenica 11 agosto alle 19.00 con l’irresistibile compagnia Nando&Maila e la loro Sonata per Tubi. Tutto a ingresso gratuito.

Per bambini e bambine dagli 8 anni in su, venerdì 9 agosto, per i Castelli di Sabbia, Teatri d’Arrembaggio propone Alla Scoperta del Teatro, un viaggio narrativo e fisico nello spazio teatrale a cura di Valdrada, per scoprirne le leggende, le tradizioni, le tecniche e le magie. Giocare con l’illuminotecnica e con il proprio corpo, imparando nel contempo tante piccole, affascinanti curiosità che all’arte teatrale sono legate e che arrivano dalle più profonde antichità.

Per le Piraterie del sabato, il 10 agosto torna in scena il Saturday Comedy Live di Daniele Fabbri con Daniele Gattano, Chiara Becchimanzi, Gabriele Antinori, Daniele Lanzillotta. Un evento di intrattenimento puro e di respiro moderno e internazionale con una primissima scelta di giovani artisti della Standup Comedy italiana. Maestro di Cerimonie d’eccezione Daniele Fabbri, pioniere della Stand Up comedy italiana, noto e apprezzato su tutto il panorama nazionale.

La settimana si conclude domenica 11 agosto con gli InCanti teatrali della Compagnia Nando & Maila in Sonata per Tubi, di e con Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani. Arie di musica classica per strumenti inconsueti. Musica inconsueta o circo inedito? I due musicisti suonano noti brani del repertorio classico, con tubi di plastica, hula hoop sonanti, clave che diventano sax e diablo sonori. Musica, clown, palo cinese e giocoleria per uno spettacolo che lascia senza fiato.

La manifestazione è ideata dall’Ass. Cult. Valdrada, interamente gestita da giovani artiste under 35, in net-working con l’ente pubblico Teatro del Lido/TdR. L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE.