Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia al Teatro del Lido

A partire dal 20 luglio, con “scorribande” piratesche direttamente in spiaggia, l’Estate Romana attracca per il quinto anno consecutivo al Teatro del Lido e sul lungomare di Ostia con “Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia”, un festival multidisciplinare e multimediale a pochi passi dal mare, arricchito da incursioni cittadine e flash mob, per regalare a cittadini, turisti e bagnanti un mese di arte e teatro, con iniziative dedicate a grandi e piccini, tutto a ingresso gratuito.

“Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia” nasce con l’intento di intercettare le nuove generazioni attraverso spettacoli e performance a cura di artisti e compagnie innovative e di qualità, con un’offerta culturale ampia: dal teatro urbano alla stand up comedy, dal teatro di figura alla prosa, dal teatro alla musica dal vivo alla clownerie, dalla formazione performativa alle proposte “off”.

Un cast d’eccezione della risata (per adulti) – Michela Giraud, Velia Lalli, Daniele Fabbri, Chiara Becchimanzi, Davide Marini, Stefano Rapone e tanti altri – insieme a Nando & Maila, al teatro di figura e agli appuntamenti per i più piccoli, per accompagnare l’estate di romani e villeggianti tra piraterie (spettacoli graffianti e scena off), incanti (teatro ragazzi) e castelli di sabbia (laboratori per bambini e ragazzi).

18 eventi, per 6 settimane di fitta programmazione, dal 20 luglio al 25 agosto.

Le Piraterie, per un pubblico adulto, porteranno al Teatro del Lido di Ostia la comicità più quotata della scena contemporanea: in apertura e chiusura due femmes fatales della Stand Up italiana, Michela Giraud (sabato 27 luglio h 21), e Velia Lalli (sabato 24 agosto h 21); gli appuntamenti con la Stand Up Comedy proseguono con due Saturday Comedy Live (sabato 3 agosto e sabato 10 h 21), a cura di Daniele Fabbri, con Mauro Kelevra, Davide Marini, Stefano Rapone, Alessandro Carone, Chiara Becchimanzi, Gabriele Antinori, Daniele Lanzillotta, Daniele Gattano, stand up comedians di tagliente talento, reduci dai successi RAI, Mediaset, Comedy Central; per finire, non mancheranno, naturalmente, gli eventi più squisitamente teatrali: “Epic Fail#1_PreCario Diario”, rutilante e tragicomica epopea precaria a cura di Valdrada (sabato 17 agosto ore 21) e “Serenade – storia di un eroe romantico”, delicato monologo comico su musica a cura di Un Rigo Sì e Un Rigo No Teatro, di e con Raffaele Balzano (venerdì 23 agosto h 21).

Gli Incanti, dedicati ai più piccoli, viaggeranno sulle ali del teatro urbano, dello storytelling, tra burattini e divertimento, con un occhio di riguardo alla fusione tra musica e teatro: la grande tradizione italiana del Teatro Pirata, con “Federico”, (domenica 28 luglio h 19.00), il ritmo rutilante del circo teatro e della clownerie, con il “C.A.B.A.R.E.T.” a cura della Compagnia De La Settimana Dopo (domenica 4 agosto, h 19.00), la spettacolare arte urbana di Nando & Maila, con “Sonata per Tubi” (domenica 11 agosto h 19), gli oggetti, le maschere e i personaggi fantastici dell’Accademia Perduta in “Zuppa di sasso” (domenica 18 agosto ore 19); e per la chiusura, il trascinante talento musicale della Pirimpumpara (domenica 25 agosto, h 19.00)

Infine, i Castelli di Sabbia, sempre dedicati ai più piccoli, offriranno laboratori e un’animazione inedita del Lungomare di Ostia con flash mob performativi, inaspettati ed esilaranti. Prenotazione obbligatoria info@valdradateatro.it.

Primi appuntamenti, il 20 luglio, dalle 16.00 per le incursioni piratesche sulla spiaggia a cura di Sbazzing, e il 26 luglio alle ore 17.30, per il laboratorio Musica in Fasce!, a cura AIGAM.

La manifestazione è ideata dall’Ass. Cult. Valdrada, interamente gestita da giovani artiste under 35, in net-working con l’ente pubblico Teatro del Lido/TdR. L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE.

Con Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia, appuntamento dal 20 luglio al 25 agosto al Teatro del Lido di Ostia (Via delle Sirene, 22). Ingresso gratuito.