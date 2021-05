Teatro Arciliuto, al via i primi concerti! 

Nel rispetto delle regole di sicurezza indicate dall’ultimo DCPM, i posti saranno ridotti a circa il 50% per il distanziamento. La prenotazione è obbligatoria.

Ultimamente L’Arciliuto ha ospitato e diffuso sul web il concerto di presentazione discografica dell’ultimo lavoro di Vittorio Centrone in arte Lemuri il visionario. Viaggio al centro di un cuore blu, un concerto con artisti veramente eccezionali inframezzato da piacevolissimi video interventi, a partire da quello di presentazione di David Bonato, direttore artistico della VREC discografica, e con tanti altri video di amici artisti.

Nella prossima settimana con grande piacere verrà pubblicato anche un altro concerto eseguito da Stefania D’Ambrosio per l’Istituto di Cultura Italiano all’Estero a Lima, Perù.

Di seguito l’agenda:

– Sabato 8 maggio ore 19, FINAL MENTE JAZZ, un concerto di piano e voce con Rosanna Fedele e il M° Riccardo Biseo.

– Sabato 15 maggio ore 19, Hommage à Édith Piaf – Ç’est l’amour qui fait rêver, un viaggio nella musica e nella storia di una delle più grandi cantanti mondiali francesi con Eleonora Segaluscio (voce), Sharon Alessandri (narrazione), Simone Martino (pianoforte) e Valerio De Negro (clarinetto).

– Domenica 16 maggio ore 19, Le Associazioni Culturali Acmt e Insieme Strumentale di Roma presentano “Cinque tori in un soggiorno!” – MUSICHE COLTE E INCOLTE con Cesare del Prato, pianoforte e Giorgio Sasso, violino.

Vi aspettiamo per condividere nuovamente buona musica e belle emozioni!

Per tutte le info inerenti ai singoli eventi consultare la programmazione al seguente link:

https://www.arciliuto.it/programmazione.html

Contatti Evento: Teatro ARCILIUTO Piazza Montevecchio, 5 Tel. 066879419 (calls, whatsapp) – mobile 3338568464 (calls, sms, whatsapp) – info@arciliuto.it – http://www.arciliuto.it/

Come raggiungere il teatro

Da Largo Zanardelli le persone percorreranno Via dei Coronari proseguendo sino alla quarta stradella a sinistra in corrispondenza di Piazza San Simeone, detta di Montevecchio. Nella successiva piazzetta di Montevecchio, al numero 5 troveranno L’ARCILIUTO.