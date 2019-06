Teatro Brancaccio: la nuova stagione 2019-2020

In un’affollatissima sala, quella del Brancaccino, a Roma, è stato presentato il calendario delle rappresentazioni teatrali, arricchito da nuovi spettacoli musicali, per l’anno 2019-2020. Oltre ad illustrare il programma, Alessandro Longobardi ha rilevato le scelte dell’amministrazione capitolina, in materia di mobilità, che hanno fortemente penalizzato la partecipazione delle scuole nei teatri, e non solo.

Neanche il caldo afoso, stabilito dai 35 gradi nella capitale, ha fermato il folto numero di giornalisti e l’affezionato pubblico del Teatro Brancaccio che ha voluto essere presente alla presentazione della prossima stagione teatrale.

Qualche forfait di presenze si è registrato tra i blasonati nomi che prossimamente calcheranno il palcoscenico di uno dei teatri più importanti di Roma, ma ad illuminare la scena erano presenti, tra gli altri, Emanuela Rei, Gianluca Guidi, il maestro amatissimo Enzo Garinei, Maurizio Colombi, Lorenza Mario, Claudio Insegno e tutto il simpatico cast di Che disastro Peter Pan.

Il direttore artistico Alessandro Longobardi, ha illustrato dettagliatamente il ricco calendario che inizierà il 2 ottobre 2019 e si concluderà a maggio 2020.

Durante la presentazione non sono mancate le critiche alle istituzioni, molto dure, per la scarsa sensibilità nei confronti del ruolo che il teatro svolge nei confronti dei giovani, in particolare è stata sottolineata la decisione del Comune di Roma di alzare i prezzi per la partecipazione delle scuole a rappresentazioni teatrali. Ossia: dal 1 gennaio 2019 il Comune di Roma (assessorato alla mobilità) ha deliberato di istituire una tassa per i pullman che circolano in città che varia dai 45 ai 180 euro. Questo senza distinzione tra i pullman turistici e quelli prenotati dalle scolaresche per attività culturali e gite didattiche. Ciò ha costretto le scuole a ridurre o addirittura eliminare le uscite scolastiche. Di conseguenza, questa scelta ha fortemente penalizzato i teatri, come tutte quelle attività culturali che si svolgono.

La querelle continua.

Ecco, di seguito, quanto prossimamente vedremo al Brancaccio:

2 ottobre – 1 dicembre 2019

ALADIN

il musical geniale

di Maurizio Colombi

con LEONARDO CECCHI (Aladin) | EMANUELA REI (Jasmine)

25 novembre 2019

IL RIGORE CHE NON C’ERA

di Federico Buffa

voce recitante Marco Caronna | voce recitante e cantante Jvonne Gio

pianoforte Alessandro Nidi

26 novembre 2019

PAOLO RUFFINI

e gli attori della compagnia MAYOR VON FRINZIUS

UP & DOWN

regia Lamberto Giannini

2 – 4 dicembre 2019

PANARIELLO CONTI PIERACCIONI

il tour versione teatrale

11 dicembre 2019

L’INFINITO TOUR

di Roberto Vecchioni

regia RAFFAELLO FUSARO

19 novembre 2019 – 6 gennaio 2020

GIANLUCA GUIDI| LORENZA MARIO | ENZO GARINEI

MARCO SIMEOLI | PIERO DI BLASIO | CAMILLA NIGRO | FRANCESCA NUNZI

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

regia originale di Pietro Garinei e Sandro Giovannini

10 – 12 gennaio 2020

GEPPI CUCCIARI

PERFETTA

di Mattia Torre

14 – 15 gennaio 2020

NERI MARCORÈ | UGO DIGHERO | ROSANNA NADDEO |

FABRIZIO COSTELLA | ALESSANDRO PIZZUTO

TANGO DEL CALCIO DI RIGORE

drammaturgia e regia GIORGIO GALLIONE

23 – 26 gennaio 2020

MARCO STABILE | STAN BELIEVE

KINKY BOOTS

il musical basato sul film di Miramax Motion Picture Kinky boots

regia CLAUDIO INSEGNO

28 gennaio – 2 febbraio 2020

WE WILL ROCK YOU

the musical by Queen and Ben Elton

regia di TIM LUSCOMBE

4 – 9 febbraio 2020

KATIA FOLLESA & ANGELO PISANI

FINCHE’ SOCIAL NON CI SEPARI

regia di ANGELO RAFFAELE PISANI e KATIA FOLLESA

4 – 9 febbraio 2020

DESTINATI ALL’ESTINZIONE

di Angelo Pintus



dal 12 febbraio 2020

ENRICO BRIGNANO

INNAMORATO PERSO



24 febbraio 2020

ENRICO BERTOLINO

INSTANT THEATRE2019

da un’idea di Enrico Bertolino e Luca Bottura

regia MASSIMO NAVONE



24 marzo – 12 aprile 2020

CHE DISASTRO PETER PAN

dalla commedia originale di J.M.Barrie

di Henry Lewis, Jonathan Sayer e Henry Shields | traduzione Enrico Luttmann

regia ADAM MEGGIDO

31 marzo 2020

GABRIELE CIRILLI

MI PIACE… DI PIU’

di Gabriele Cirilli | Maria De Luca | Giorgio Ganzerli | Gianluca Giugliarelli

1 aprile 2020

BARBARA FORIA

IL MEGLIO DI BARBARA FORIA

Regia di Claudio Insegno

14 – 19 aprile 2020

LA DIVINA COMMEDIA

di Gianmario Pagano Andrea Ortis

voce narrante GIANCARLO GIANNINI

regia di ANDREA ORTIS

27 aprile 2020

GIUSEPPE GIACOBAZZI

NOI, MILLE VOLTI E UNA BUGIA

di e con Andrea Sasdelli

da un’idea di Fabrizio Iseppato

E TANTI ALTRI…

