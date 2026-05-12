Tennistavolo, a Roma arriva il torneo cittadino “Ping Pong per Tutti”

Una giornata dedicata allo sport, alla socialità e al divertimento attraverso il tennis tavolo. Domenica 17 maggio 2026 la Palestra CSI di via Montona 13, zona Villa Gordiani, ospiterà “Ping Pong per Tutti”, torneo aperto alla cittadinanza.

L’iniziativa prenderà il via alle ore 9:30 e sarà articolata in due momenti: un torneo amatoriale aperto a tutti e un torneo parallelo dedicato ai campioni. A seguire sono previste le premiazioni e un momento di ristoro per i partecipanti.

Le iscrizioni sono gratuite e possono essere effettuate telefonando al numero 349 1622462 oppure direttamente tramite QR code presente sulla locandina dell’evento.

La manifestazione è organizzata da YouPong ASD, con il finanziamento del Municipio Roma V e il patrocinio della FITET – Comitato Regionale Lazio.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere il tennis tavolo come occasione di incontro e partecipazione, coinvolgendo cittadini di tutte le età in una giornata all’insegna dello sport e della condivisione.

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