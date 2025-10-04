Tensione a Santa Maria Maggiore: scontri tra manifestanti e polizia al corteo per Gaza

Dopo ore di corteo pacifico e colorato, Roma ha vissuto attimi di tensione nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 4 ottobre, durante la manifestazione nazionale per Gaza.

Intorno alle 19, davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore, un gruppo di manifestanti si è scontrato con la polizia, che ha risposto con idranti e lacrimogeni.

La giornata era trascorsa senza particolari criticità, tra cori, bandiere e migliaia di persone che avevano sfilato da Porta San Paolo fino a piazza San Giovanni.

Ma poco dopo le 18:30, un drappello di manifestanti si è staccato dal corteo principale, imboccando via Merulana in direzione della basilica.

Secondo quanto riferito, in quel gruppo erano presenti alcuni incappucciati, circostanza che ha spinto molte famiglie e partecipanti a lasciare la manifestazione per evitare disordini.

Pochi minuti dopo, la tensione è esplosa: la polizia, schierata lungo la piazza, è intervenuta per disperdere i facinorosi.

Gli agenti hanno utilizzato idranti e lacrimogeni per contenere il gruppo, che è stato rapidamente circondato.

Gli scontri sono durati solo qualche minuto, ma sono bastati a interrompere la calma che aveva caratterizzato gran parte del corteo. Alcuni manifestanti sono stati fermatti e identificati dalle forze dell’ordine.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.