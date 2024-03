Tensioni e fiamme al CPR di Ponte Galeria

Tensione al Cpr di Ponte Galeria. Nel pomeriggio di ieri Domenica 3 Marzo 2024 alcuni migranti ospiti della struttura hanno dato fuoco ai materassi mentre all’esterno era in corso un presidio di solidarietà ai migranti che si trovano all’interno del complesso. Durante il sit-in è esplosa anche una bomba carta che ha dato fuoco alle sterpaglie in una strada limitrofa alla struttura.

E’ stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. Presente anche il Reparto Mobile della Polizia di Stato, che ha riportato la situazione alla calma.

Un mese fa il suicidio e la rivolta:

Circa un un mese fa si scatenò già una rivolta all’interno del Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria, dopo che si diffuse la notizia del suicidio di un giovane della Guinea. Per alcune ore, decine di stranieri detenuti nel Cpr scatenarono una rivolta mettendo a soqquadro e abbattendo alcuni muri della struttura utilizzando come arieti le cabine telefoniche. L’intervento delle forze dell’ordine, armate di lacrimogeni, respinse i rivoltosi.

