Terapia di coppia all’AR.MA Teatro

Il concetto di quarta parete, nel teatro, si perde nella notte dei tempi. Lo conoscevano già gli antichi Romani. Plauto fu uno dei primi autori a inserire il pubblico nello spettacolo, attuando così la rottura della quarta parete.

Terapia di coppia , in scena il 16 e 17 febbraio all’AR.MA Teatro, abbatte questo immaginario muro tra attori e pubblico. La scrittura, infatti, prevede la partecipazione attiva degli spettatori in sala, che attraverso domande scritte su bigliettini di carta prima dell’inizio della pièce, suggeriranno ai due protagonisti, Nancy Citro e Roberto Tavella, le situazioni di vita quotidiana da mettere in scena. Insieme ai due attori, anche il dottor Gerry Grassi, lo psicoterapeuta della trasmissione “Matrimoni a prima vista”, in onda su Sky.

Lo spettacolo è diviso in tre parti. Nella prima c’è la presentazione e l’approfondimento della vita di coppia. La seconda parte vive sui tentativi di risoluzione dei problemi di convivenza, grazie a esercizi guidati proprio dal dottor Grassi. La terza parte è la più emozionale, con protagonisti i sentimenti. È solo qui che si svelerà il destino della coppia, scoprendo tutti insieme, se la terapia ha davvero funzionato.

Uno spettacolo ogni sera diverso, dove le tecniche di improvvisazione teatrale la fanno da padrone. Requisito imprescindibile per rendere più spontaneo il rapporto e l’adattamento ai suggerimenti proposti dagli spettatori.

TEATRO AR.MA, via Ruggero di Lauria 22

16-17 febbraio: TERAPIA DI COPPIA

con: Nancy Citro, Roberto Tavella, dott. Gerry Grassi

regia: Nancy Citro e Roberto Tavella

Spettacoli: sab ore 21; dom ore 18

Biglietti: 12 euro

INFO: 06.39744093 – info@capsaservice.it

Riccardo Faiella