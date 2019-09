Terminata la bonifica di via Valente al Collatino

Una squadra specializzata Ama ha terminato un’operazione di rimozione di rifiuti abbandonati illecitamente presso un’area parcheggio in via G.B. Valente (strada che collega la via Prenestina con la via Collatina nel V municipio).

Complessivamente sono state rimosse e avviate presso i centri di trattamento/recupero circa 30 tonnellate di rifiuti, tra cui 12 tonnellate di scarti edili/inerti e 2 tonnellate di materiali ingombranti.

L’intervento di pulizia, richiesto dal V municipio e svolto in collaborazione con il Servizio Giardini di Roma Capitale, è durato tre giorni e ha visto quotidianamente impegnati 3 operatori con il supporto di 1 autocarro con cassa ragno e 1 bobcat.