Terminato il restauro della Barcaccia

Concluso il cantiere di restauro della fontana della Barcaccia a piazza di Spagna, capolavoro del Barocco romano ai piedi della monumentale scalinata di Trinità dei Monti.

I lavori, curati dalla Sovrintendenza Capitolina, all’interno del programma PNRR – Caput Mundi, fanno parte di un intervento più ampio di manutenzione straordinaria che ha interessato alcune fontane monumentali del centro storico (fontana di Trevi, fontana di piazza del Quirinale, fontana delle Tiare, fontana delle Tartarughe) per un importo complessivo di 1,187 milioni di euro.

Sono state realizzate diverse operazioni di manutenzione sulle superfici lapidee in travertino e sugli elementi metallici della fontana, il cui stato di conservazione era stato compromesso sia dall’acqua ricca di calcare sia dall’inquinamento ambientale sia dall’impatto antropico.

È stata effettuata la rimozione dei depositi di sporco e particolato atmosferico accumulati nel tempo; sono state stabilizzate le superfici che presentavano scaglie o frammenti instabili; è stato utilizzato un trattamento biocida per le rimozione delle patine biologiche; è stata effettuata la pulizia di tutte le superfici lapidee ed eliminata la vegetazione infestante, anche nell’area di rispetto; è stato effettuato un trattamento antiossidante degli elementi metallici; è stata revisionata l’impermeabilizzazione delle vasche.

Ai piedi di Trinità dei Monti, la fontana deriva il nome di Barcaccia dalla particolarità della sua forma, ispirata alle imbarcazioni mercantili che risalivano il Tevere per attraccare al vicino porto di Ripetta.

La posizione interrata della vasca rispetto alla piazza fu determinata dalla scarsa pressione delle condutture dell’acquedotto Vergine che la alimenta.

Commissionata dal pontefice Urbano VIII Barberini (1623-1644), la fontana fu realizzata interamente in travertino nel 1626-29 da Pietro Bernini, architetto dell’Acqua Vergine, con il probabile contributo del figlio Gian Lorenzo e la collaborazione dello scalpellino Battista Bancozzi.

Collocata al centro di una bassa vasca ovale, l’imbarcazione raccoglie l’acqua che fuoriesce da due grandi soli (emblema araldico della casata Barberini) sistemati internamente allo scafo e quella che zampilla da un piccolo catino centrale.

L’acqua, straripante dai fianchi della barca, viene raccolta nella vasca sottostante dove confluiscono anche i getti delle quattro bocche di cannone poste simmetricamente all’esterno della prua e della poppa. Completano la decorazione dello scafo i due grandi stemmi di papa Urbano VIII, con le api, altro simbolo della nobile famiglia.

La fontana, ripetutamente utilizzata nel corso dei secoli per la creazione di “macchine” sceniche in occasione di feste e celebrazioni, fu restaurata già nel Settecento, agli inizi dell’Ottocento, gli ultimi interventi sono stati realizzati nel 2013 – 2014 a cui sono succeduti degli interventi di pulizia a seguito di atti vandalici nel 2015 e nel 2023.

