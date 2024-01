Termini: Nuovo sgombero e bonifica per tendopoli in viale Pretoriano

Continuano le operazione di sgombero nella Capitale. Nella mattinata di oggi Venerdì 19 Gennaio 2024 una vasta operazione di sgombero e bonifica è stata effettuata in viale Pretoriano, nel Municipio I. Le operazioni di sgombero sono state eseguite dalla polizia di Stato, insieme alla polizia locale, e all’Ama per la bonifica dell’area. Sono state in totale sette le tende di fortuna rimosse ed identificate sei persone, due delle quali portate in ufficio per gli accertamenti relativi alla loro posizione sul territorio. Uno dei due è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

