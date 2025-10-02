Termovalorizzatore di Santa Palomba, Rocca lancia l’allarme: “Rischio boomerang per la differenziata a Roma”

Il futuro della raccolta differenziata a Roma passa da Santa Palomba, dove la costruzione del nuovo termovalorizzatore solleva dubbi e preoccupazioni.

Non sono solo i comitati ambientalisti a mettere in guardia sul rischio di un impianto troppo grande: a farlo è il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che teme conseguenze sulla crescita della differenziata nella Capitale.

“Roma deve affrontare le proprie criticità strutturali e trovare un equilibrio tra smaltimento e recupero – ha dichiarato Rocca –. Ma le dimensioni dell’impianto mi preoccupano: rischiano di scoraggiare gli sforzi fatti finora dai cittadini”.

Un impianto potente… e controverso

Il termovalorizzatore, progettato per gestire 600mila tonnellate l’anno di rifiuti indifferenziati, è un’infrastruttura di grande portata.

Ma proprio la sua scala potrebbe rappresentare un freno per la differenziata: più rifiuti “tal quale” servono all’impianto, meno spazio resta per il recupero e il riciclo dei materiali. Oggi la raccolta differenziata a Roma si attesta al 46%, molto al di sotto degli obiettivi regionali.

“Se non si troverà un equilibrio – avverte Rocca – il rischio è che l’impianto diventi un alibi per fermare la raccolta differenziata, con conseguenze pesanti per tutta la regione”.

Contenziosi e allarmi ambientali

A complicare la vicenda, le associazioni ambientaliste hanno presentato un esposto alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica, contestando presunti abusi d’ufficio nella nomina dei responsabili del progetto e possibili irregolarità nella gestione del procedimento amministrativo.

La polemica coinvolge anche il Campidoglio, con il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi nel mirino dei denuncianti.

Il Comune chiarisce

Dal Campidoglio, Alfonsi rassicura: “La capacità dell’impianto è stata calcolata sulla base dei rifiuti prodotti oggi a Roma e dei flussi di differenziata. Anche con un incremento della raccolta fino al 70%, ci sarà sempre una quota di rifiuti indifferenziati da smaltire. Il termovalorizzatore resta quindi indispensabile”.

L’assessora ha inoltre sottolineato l’impegno con AMA per potenziare la raccolta differenziata e migliorare la gestione dei rifiuti, ribadendo:

“Il termovalorizzatore non sostituisce la differenziata, ma la integra. Il futuro di Roma passa da una gestione efficiente dei rifiuti, fondamentale per portare la città al livello delle principali capitali europee”.

