Termovalorizzatore, presentato il progetto

È stato presentato nella Sala delle Bandiere il progetto del termovalorizzatore di Roma, un Parco dell’Economia Circolare studiato per essere perfettamente integrato nel contesto circostante.

Con il Sindaco Roberto Gualtieri, l’Assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi, l’Amministratore Delegato di Acea Fabrizio Palermo, la Responsabile Progetti strategici di Acea Ambiente Barbara Maccioni, l’Executive Vice President e Head of Business Development di Kanadevia Inova Fabio Dinale e il Professore Ordinario di Sistemi per l’Energia e l’Ambiente al Politecnico di Milano Stefano Consonni.

Ad agosto 2024 la Commissione giudicatrice per l’affidamento della concessione del polo impiantistico relativo al termovalorizzatore di Roma Capitale ha infatti concluso il suo lavoro, proponendo l’aggiudicazione della gara al raggruppamento di impresa composto da Acea Ambiente, quale capogruppo, con Hitachi Zosen Inova AG, Suez Italy Spa, Vianini Lavori Spa e RMB Spa. L’impianto, da 600mila tonnellate l’anno, sperimenterà anche la cattura e liquefazione della CO2 e una linea di trattamento delle ceneri pesanti per il recupero dei materiali riciclabili.

“Andremo a realizzare uno dei progetti più importanti della nostra Amministrazione, – ha dichiarato il Sindaco Gualtieri – avanzato sotto il profilo delle performance industriali, delle caratteristiche ambientali, di recupero e riciclo. Vorrei sottolineare anche la qualità architettonica e sociale del progetto, studiato per essere perfettamente inserito nel contesto industriale di Santa Palomba. Sarà dotato di spazi aperti ai visitatori, di co-working, ricerca e studio”.

Oltre alle macro aree che costituiranno il cuore dell’impianto, il termovalorizzatore ospiterà una grande serra, una struttura metallica interamente vetrata e dotata di schermature mobili per controllare l’irraggiamento. All’interno verranno allestiti spazi di sosta, dotazioni per l’accoglienza e la didattica e piccole serre per la sperimentazione di concimazione carbonica.

