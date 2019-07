Terzo municipio a disposizione delle famiglie 6 nidi aperti anche d’estate

“Mentre in molti municipi della Capitale le domande per la frequenza estiva dei nidi sono state respinte, a Montesacro- Talenti la situazione è ben diversa. 6 strutture pubbliche sono rimaste aperte e tutte le domande ricevute sono state accolte. Uno sforzo importante, dal quale siamo stati ripagati sapendo di aver fornito un valido aiuto per le famiglie del territorio” ha dichiarato Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio in una nota.

Nel dettaglio, sono 430 i bambini e le bambine iscritte nella prima metà del mese di luglio 2019, 380 nella seconda metà. Nel 2018, i piccoli ospiti dell’intero periodo sono stati 262 e appena 4 i nidi rimasti aperti.

“Per ottenere questo risultato, abbiamo dovuto fare due richieste all’amministrazione capitolina”, chiarisce Claudia Pratelli, Assessora alle Politiche educative e scolastiche del III Municipio. “Inizialmente ci avevano dato risorse solo per 4 nidi. Ma con gli uffici preposti, che ringraziamo per il grande impegno, abbiamo insistito. Lo abbiamo fatto non solo per rispondere a esigenze familiari, ma anche perché consapevoli dell’importanza dei servizi educativi: gli asili nido, infatti, sono luoghi preziosi per il percorso educativo dei bambini e più sono diffusi, utilizzati e accessibili, più si promuove eguaglianza sociale. È dimostrato infatti che lo strumento più potente per contrastare le diseguaglianze sia proprio l’educazione prescolare. Purtroppo, ad oggi, questa non abbastanza diffusa per una carenza, in Italia e anche a Roma, di offerta pubblica oltre che per il costo di accesso”, conclude la Pratelli.