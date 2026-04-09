L’ex palestra di via Caio Cestio è salva: diventerà il cuore coperto di Campo Testaccio

Parallelamente, alcune università romane hanno elaborato una prima proposta di recupero dell’intera area, immaginando un sistema integrato di spazi sportivi e sociali. Un progetto ancora in fase iniziale, ma che potrebbe trovare slancio proprio grazie alla decisione di salvare la “palestra”.

L’idea è quella di trasformare l’edificio in uno spazio coperto e polifunzionale, capace di ospitare attività sportive durante tutto l’anno e ampliare l’offerta del futuro centro.

Un passaggio decisivo, ora confermato anche dal Campidoglio , che ha dato il via libera alla sua manutenzione e valorizzazione.

Costruito negli anni Quaranta e situato su un’area comunale di circa 950 metri quadrati, l’immobile era finito al centro di un lungo braccio di ferro amministrativo.

Quella che viene comunemente definita “palestra”, i n via Caio Cestio, in realtà ha avuto nel tempo utilizzi ben diversi — ultimo tra tutti quello di falegnameria — ma oggi si prepara a una nuova vita.

Un edificio rimasto per anni in bilico tra irregolarità e abbandono cambia destino e si inserisce nei piani di rilancio urbano dell’area di Testaccio.

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