Tevere, i parchi tornano a vivere: boom di richieste per gestire le oasi fluviali

Il Tevere chiama, Roma risponde. A rispondere in diciotto — tra associazioni, federazioni, cittadini e realtà locali — per dire “sì” alla gestione dei cinque parchi d’affaccio che costeggiano il fiume, da Ponte Milvio a Ostia Antica. Un successo oltre le aspettative, che racconta di una città pronta a prendersi cura dei suoi spazi e, soprattutto, del suo fiume.

Sono ben trentotto i progetti arrivati in Campidoglio grazie alla manifestazione di interesse pubblicata a maggio: una vera e propria corsa alla cura del verde, segno che qualcosa si muove, anche nella relazione tra amministrazione e cittadinanza.

La formula è quella dei “patti di collaborazione”, strumento innovativo di governance condivisa che – dopo anni di timide sperimentazioni – sta finalmente trovando terreno fertile nella Capitale.

Le aree in gioco sono di quelle che valgono: l’Oasi di Ponte Milvio, l’Oasi Naturalistica di Lungotevere delle Navi, il Parco del Foro Italico, quello dei Prati di Acqua Acetosa e infine l’oasi verde di Ostia Antica. Cinque polmoni urbani, nati in occasione del Giubileo del 2000, che ora si apprestano a rinascere grazie all’impegno diretto di chi li vive quotidianamente.

“Sono molto soddisfatta dell’ampio numero di proposte pervenute”, ha dichiarato l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi , ricordando come questo progetto si inserisca nel più ampio piano per la gestione condivisa dei beni comuni .

Una gestione che, come nel caso del Casale dei Cedrati o dei parchi Palatucci, Campagna e Martin Pescatore, passa per mani civiche: cittadini, volontari, associazioni del territorio. Un vero cambio di paradigma, che rompe con la burocrazia e avvicina il Campidoglio alle strade, alle rive, ai parchi.

E non finisce qui. Perché l’obiettivo è ancora più ambizioso: ricucire Roma al suo fiume. Da sempre spina dorsale della città, il Tevere ha vissuto per decenni una progressiva marginalizzazione.

Ora torna protagonista, anche grazie ad altri interventi in corso: la trasformazione di Tiberis in una spiaggia permanente e il completamento del Parco d’Affaccio Tevere Sud, da Ponte dell’Industria a Ponte Marconi.

“Il progetto nasce per riqualificare, certo – ha spiegato ancora Alfonsi – ma anche per costruire comunità, ospitare cultura, sport, cura condivisa. Il Tevere non deve più essere solo un fiume da guardare da lontano: deve tornare ad essere un luogo da vivere”.