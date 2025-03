Tevere, inaugurazione primo parco d’affaccio

Dal 21 marzo il parco urbano fluviale “Lungotevere delle navi” verrà aperto ai cittadini: è infatti prevista l’inaugurazione dell’area naturalistica alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri e dell’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi.

Si tratta del primo dei cinque parchi d’affaccio realizzati da Roma Capitale nell’ambito degli interventi previsti per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025.

Finanziato con circa 800 mila euro, il parco insiste su un’area di importante valenza naturalistica tra Ponte Risorgimento e Ponte Matteotti, con un’estensione di 1,6 ettari, per lungo tempo Oasi WWF e recentemente dichiarata Monumento Naturale.

“L’inaugurazione del 21 marzo sarà un momento significativo: Lungotevere delle navi è il primo dei parchi d’affaccio che restituiamo alla collettività, quale frutto di un lavoro volto alla riqualificazione e valorizzazione di aree che sono state per troppo tempo inaccessibili e degradate.

I progetti sono stati elaborati con l’obiettivo di rendere tali aree connesse alla vita di città e di valorizzare il ricchissimo patrimonio arboreo delle rive del fiume. I lavori sono praticamente ultimati e siamo ora pronti ad aprire un parco pienamente accessibile, destinato alla fruizione turistico- didattica e progettato secondo criteri di sostenibilità ambientale e paesaggistica” annuncia l’assessora Sabrina Alfonsi.

