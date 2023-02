Tiberis, Alfonsi: Pubblicato Bando Edizione 2023

È stato pubblicato oggi sul sito di Roma Capitale l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse per l’affidamento in concessione del servizio di allestimento e gestione della manifestazione temporanea estiva “Tiberis 2023”.

Tale bando ricalca quello della precedente edizione, che ha riscosso un ottimo successo in termini di attrattività, confermando la scelta di una modalità di allestimento e gestione della manifestazione economicamente sostenibile per l’Amministrazione.

Il bando prevede l’esenzione dal pagamento per l’occupazione di suolo pubblico e impegna Roma Capitale alla realizzazione di una spiaggia urbana, aree relax su prato, un’area con giochi d’acqua e un campo da beach volley, alla disinfestazione e derattizzazione, all’adeguamento impiantistico e alla raccolta differenziata dei rifiuti. Inoltre, saranno fornite attrezzature e arredi tra cui lettini, tavoli e sedie pieghevoli, fontanelle e rastrelliere per biciclette. Il gestore dovrà provvedere al completamento dell’allestimento adottando criteri di eco-sostenibilità con la realizzazione, tra l’altro, di un’area bar-ristoro e alla definizione e pubblicizzazione di un calendario di eventi di intrattenimento, concerti e spettacoli serali.

La manifestazione si svolgerà per un periodo di 120 giorni comprensivi delle fasi di allestimento e disallestimento dell’area, dal 15 maggio al 15 settembre 2023 e sarà aperta al pubblico tutti i giorni inclusi i sabati, le domeniche e i festivi, dal lunedì alla domenica, festivi compresi, dalle ore 8.00 alle ore 24.00 (dal lunedì al giovedì) e dalle ore 8.00 alle ore 01.00 (dal venerdì alla domenica). L’accesso diurno alla spiaggia e alle aree relax sarà gratuito, mentre gli eventi serali avranno un costo calmierato concordato con l’Amministrazione. La capienza massima prevista è di 200 persone.

Il bando, che ha scadenza il 10/3/2023, è consultabile ai link:

http://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS1019250 e

http://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC1019244

“Con questo bando riproponiamo il progetto Tiberis per l’estate 2023, nella certezza di replicare gli ottimi risultati della stagione estiva dello scorso anno che ha registrato oltre 19mila presenze complessive. Grazie ad un lavoro di completa revisione e rimodulazione del progetto abbiamo reso Tiberis sostenibile per l’Amministrazione eliminandone le diseconomie e più attrattivo per il pubblico anche con gli eventi serali rispetto agli anni precedenti. I dati medi di affluenza della scorsa edizione hanno fatto registrare, infatti, 209 presenze giornaliere, il doppio rispetto a quella del 2020. Con Tiberis vogliamo dare alla città una rinnovata vivibilità del suo fiume e offrire nuovi spazi accoglienti di socialità e di attività all’aperto” dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale