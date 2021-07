Tiberis, Benvenuti: naufragato il bando per la gestione

Naufragata la proposta di concludere il 1° giugno i lavori di allestimento della quarta edizione del Tiberis, la spiaggia voluta dalla Sindaca Raggi nei pressi di Ponte Marconi, naufragata anche la seconda data indicata da Zetema e prevista per il 15 giugno, con il consueto ritardo in questi giorni ha aperto i battenti ed è subito flop di presenze.

È quanto dichiara in una nota Piergiorgio Benvenuti, Presidente Nazionale del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale e responsabile della Consulta Ambiente di Forza Italia a Roma.

Dopo quattro anni dalla prima edizione, quando si ipotizzava la possibilità di poter usufruire del “lido” anche nei mesi invernali con attività didattiche di educazione ambientale o la realizzazione di una piscina all’aperto, nulla è cambiato e le intenzioni sono rimaste sulla carta.

Fra le altre cose, a qualche decina di metri, verso Lungotevere di Pietra Papa, ancora è presente, anzi si è ampliata notevolmente, una vera e propria “favelas” con baracche abitate ed attività di inquinamento, con tonnellate di rifiuti accumulati sulla golena ed in parte sversati abusivamente e direttamente nel Tevere. Non ci rimane che rinnovare la proposta di chiedere di sospendere la “sperimentazione” del lido, inutile e costoso, di utilizzare i soldi pubblici per bonificare immediatamente le favelas esistenti in quel tratto. Ed inoltre proseguiamo a chiedere la realizzazione di un unico Ente gestore del Tevere che si occupi di un progetto complessivo e non certo di una piccola e poco funzionale spiaggia. Un progetto che possa prevedere la riqualificazione del tratto fluviale, la depurazione delle acque, la piena navigabilità del fiume, sia per la mobilità alternativa che per lo sviluppo turistico della città, la valorizzazione degli argini, la valorizzazione degli impianti di Ex archeologia industriale abbandonati, comprese le competenze sulla pista ciclabile, del poco che rimane dell’esistente ippovia e la gestione dei parchi fluviali che ancora non sono stati avviati.

La quarta edizione del “Lido” a Ponte Marconi ha aperto i battenti -conclude Benvenuti- ma ha tutta le caratteristiche di ripetere il flop delle precedenti edizioni.

Immagini di repertorio