Tiberis, parte la stagione estiva 2023

Parte la stagione estiva di Tiberis, il parco attrezzato sulla riva sinistra del Tevere sotto Ponte Marconi.

Sono stati allestiti i campi da beach volley, ripristinata la spiaggia e realizzato un monoblocco prefabbricato rivestito in legno per i servizi igienici accessibili anche a persone con ridotta capacità motoria. Nell’area relax sono stati posizionati 60 ombrelloni e circa 90 lettini. Lo spazio giochi è dotato di 2 calcio balilla, 2 tavoli da ping-pong e giochi da tavolo di vario tipo.

Per il chiosco bar destinato a punto di ristoro sono stati utilizzati materiali rinnovabili, è equipaggiato con attrezzature ad alto risparmio energetico e l’area ristoro è stata ampliata con 40 tavoli. Allestita anche una zona wi-fi per chi studia o lavora da remoto e una rete di illuminazione con fari a led a basso consumo.

La gestione 2023 è stata affidata, attraverso un bando pubblico, alla Food Service S.r.l., società che da oltre 18 anni costituisce una delle realtà più importanti nel settore romano del food & beverage e organizzazione di eventi.

Tra le attività previste vi saranno momenti educativi, ludico-ricreativi, spettacoli e laboratori per bambini, lezioni di pilates, yoga, beach volley, ginnastica posturale ed eventi culturali per le famiglie, tornei e un calendario di eventi serali a prezzi calmierati quali musica dal vivo e Dj set.

La stagione di Tiberis si concluderà il 15 settembre.

Apertura al pubblico: tutti i giorni inclusi i sabati, le domeniche e i festivi, dal lunedì alla domenica, festivi compresi, dalle ore 8 alle ore 24 (dal lunedì al giovedì) e dalle ore 8 alle ore 01 (dal venerdì alla domenica).

L’accesso diurno alla spiaggia e alle aree relax sarà gratuito, mentre gli eventi serali avranno un costo calmierato concordato con l’Amministrazione. La capienza massima prevista è di 200 persone.

Il programma degli eventi è consultabile sulle pagine Facebook e Instagram

“Come annunciato, l’apertura al pubblico di Tiberis è stata, quest’anno, anticipata a giugno. E’ stata selezionata una proposta progettuale di alta qualità, riducendo ulteriormente l’impegno finanziario a carico dell’Amministrazione. Grande attenzione è stata posta sull’inclusività e la sostenibilità degli allestimenti, sulle materie prime per la ristorazione, sulla prevenzione degli sprechi alimentari e la destinazione sociale delle eccedenze così come sulla raccolta differenziata dei rifiuti e nel recupero degli oli esausti.Vogliamo rendere Tiberis un luogo sempre più accogliente, confortevole e attrattivo anche per i suoi eventi serali, motivati dagli ottimi risultati della passata edizione che ha registrato oltre 19mila presenze complessive”, dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.