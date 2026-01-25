Tivoli, volontari in azione per l’ambiente: quasi 130 kg di rifiuti rimossi e 10 tombini liberati

Si è svolto oggi, in via Val Gardena a Tivoli, l’intervento di rigenerazione urbana promosso dai volontari di Retake Tivoli, che ha prodotto risultati concreti e misurabili: 110 chili di rifiuti indifferenziati rimossi, 18 chili di vetro raccolti e 10 tombini liberati.

Numeri che raccontano l’impatto reale dell’azione, portata a termine nonostante il maltempo e le piogge dei giorni scorsi.

L’intervento ha interessato l’intera strada di via Val Gardena e il parcheggio adiacente, da tempo in condizioni di forte degrado.

I volontari sono intervenuti anche sull’area verde precedentemente transennata dal Comune, a seguito di una segnalazione pubblica per la presenza di una vera e propria discarica abusiva, restituendo decoro e maggiore sicurezza a uno spazio centrale per il quartiere.

All’iniziativa hanno partecipato anche nuovi volontari, segno di una crescente attenzione della comunità tiburtina verso le attività di cittadinanza attiva e di cura dei beni comuni. All’evento ha preso parte anche l’Associazione Villa Adriana, confermando il valore della collaborazione tra le realtà impegnate sul territorio.

«I risultati di oggi dimostrano che l’impegno diretto dei cittadini può generare cambiamenti concreti e immediati – dichiara Fabio Amici, responsabile di Retake Tivoli –. Non ci sostituiamo a nessuno: agiamo come cittadini che si prendono cura dei propri spazi, segnalano le criticità e contribuiscono alla rigenerazione dei quartieri. Via Val Gardena è la dimostrazione che Tivoli non si arrende al degrado».

L’evento si è svolto nell’area di Villa Adriana, in prossimità del parcheggio pubblico adiacente alla stazione dei Vigili del Fuoco. I volontari hanno operato attraverso interventi di rigenerazione urbana, cura del verde e ripristino della funzionalità degli spazi, come dimostra la liberazione dei tombini ostruiti.

Retake Tivoli ringrazia tutti coloro che hanno partecipato, chi sostiene le attività dell’associazione e chi prenderà parte ai prossimi interventi. Un ringraziamento particolare va ad Asa Spa, che ha preso l’impegno di raccogliere e smaltire i rifiuti rimossi durante l’azione.

