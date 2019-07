TMB Salario, Ama: Impianto fermo, nessuno scarico di rifiuti, attiva solo autorimessa

“Ama ribadisce – si afferma in un comunicato dell’Azienda – ancora una volta che l’impianto TMB del Salario è chiuso e fermo definitivamente dall’incendio divampato lo scorso 11 dicembre. Nel sito, da allora, non viene svolto più nessuno scarico di rifiuti.

L’area di proprietà dell’azienda è però anche sede, da sempre come noto, di un’autorimessa fondamentale per assicurare la raccolta del quadrante Nord della città di Roma (municipi II, III e XV). Gli automezzi in transito, quindi, sono esclusivamente quelli che, dopo aver svolto il servizio assegnato sul territorio, tornano nella propria sede di ricovero.

Tutti gli automezzi che escono e rientrano nell’autorimessa del Salario – incluse le cosiddette “macchine madri” su cui vengono caricati i rifiuti da mezzi più piccoli –conferiscono i rifiuti presso altri siti e impianti TMB attivi.”