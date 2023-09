Tor Bella Monaca: AMA e volontari insieme per pulizia e decoro

Ama e cittadini insieme per il decoro di Tor Bella Monaca. Il 9 settembre 2023, alla presenza del Direttore Generale di Ama S.p.A. Alessandro Filippi e del Presidente del Municipio VI Nicola Franco e di Don Antonio Coluccia, il parroco “antimafia” vittima di un tentato agguato lo scorso 29 agosto proprio a Tor Bella Monaca, l’azienda ha assicurato supporto ai volontari dell’associazione “TorpiùBella” impegnati nella pulizia straordinaria di alcune aree, partendo da via Scozza fino a via Santa Rita da Cascia. Complessivamente sono stati impiegati in servizio dedicato 15 operatori, 2 furgoni e 1 camion dotato di cassa ragno.

Ama ha fornito ai volontari le attrezzature necessarie (scope, rastrelli, sacchi, ecc.) e al termine dell’iniziativa ha avviato ai centri di trattamento/recupero i materiali raccolti.

Lo comunica Ama S.p.A. in una nota.

“Una importante iniziativa nata spontaneamente dai residenti di Tor Bella Monaca alla quale Ama ha voluto dare il proprio sostegno e supporto. Il rispetto e la cura dell’ambiente sono anche presidio di legalità. Desidero ringraziare i volontari che insieme agli operatori Ama hanno lavorato per ripristinare la bellezza e il decoro, temi prioritari che devono coinvolgere e responsabilizzare tutti” dichiara il Direttore Generale di Ama S.p.A. Alessandro Filippi presente all’iniziativa.

“Ci tengo anzitutto a ringraziare le tante persone e volontari che sono scese in strada insieme agli operatori Ama lavorando fianco a fianco per la pulizia di queste aree del quartiere – sottolinea Tiziana Ronzio Presidente Associazione TorpiùBella – Giornate come questa testimoniano come cittadinanza ed amministrazione possano e debbano lavorare assieme per il bene comune e per cambiare concretamente le cose. Insieme si può fare!”.