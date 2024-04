Tor Bella Monaca, trapper star di TikTok arrestato per spaccio

Sguardo da spavaldo età ventuno anni: E lui, Amin Mohamed Hafsa, il trapper e star di TikTok che si fa chiamare sul web ‘Hafsus21’, tra gli arrestati del blitz stile Caivano a Tor Bella Monaca, tra le periferie più difficili della Capitale, teatro di violenze e spaccio. Durante i controlli di ieri mattina 3 Aprile 2024. Il giovane che su Tiktok aveva postato un video in cui rivendicava, con tono sfidante: «Sto sotto al portone a vendere i pezzi».

A bloccarlo però in via dell’Archelogia, ci hanno pensato gli investigatori dei distretti di polizia del Casilino e di San Basilio. Nel cespuglio, vicino all’auto, i poliziotti hanno trovato 22 dosi di cocaina e crack. Addosso oltre mille euro. Oggi il ragazzo affronterà il processo per direttissima a piazzale Clodio.

‘Hafsus21’ su TikTok vanta 181 mila follower con video sopra il milione di like. Canzoni che canta mimando il gesto della pistola, su auto di lusso, in strada mentre fuma o in motorino senza casco.