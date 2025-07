Tor Cervara, in corso la bonifica della discarica abusiva

E’ in corso da stamattina la bonifica della discarica di Tor Cervara, di cui ci siamo occupati in diversi articoli a partire dal marzo 2024, e in relazione alla quale l’amministrazione municipale ci aveva comunicato in data 26 giugno che i lavori di bonifica sarebbero effettivamente iniziati nella mattinata odierna.

“Oggi è una bella giornata per il territorio del IV Municipio” ha dichiarato l’Assessora all’ambiente Federica Desideri, presente sul posto nella mattinata durante tutte le attività di bonifica “Stamattina siamo stati col Presidente Umberti a fare un sopralluogo per l’inizio delle attività di bonifica. Continueremo in questo modo nelle attività di bonifica che ci porteranno a migliorare il nostro territorio. In questi territori che coincidono con luoghi importanti come le riserve, nel caso specifico la riserva dell’Aniene, abbiamo avuto sempre un’attenzione particolare perché si tratta di luoghi di particolare importanza per la salvaguardia della salute dei cittadini. Ricordiamo che il percorso che ha portato all’azione di oggi era stato già avviato da molto, e che il Sindaco già l’anno scorso aveva emesso un’ordinanza specifica“.

Anche la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli ha voluto inviare una propria dichiarazione di soddisfazione per i percorso che ha condotto all’azione di bonifica della discarica nella quale sottolineava che l’attività è “il risultato di un’efficace collaborazione tra i cittadini e le istituzioni che hanno mostrato attenzione alla difesa del diritto alla salute delle persone e al decoro e alla tutela del territorio” e nel quale ringraziava in particolar modo “il Prefetto di Roma per aver accolto le istanze del territorio e sostenuto le istituzioni locali”.

