Tor Cervara, ripartono i lavori di bonifica: rimosse centinaia di tonnellate di rifiuti

È iniziata la seconda fase dei lavori di pulizia nell’area di Tor Cervara, vicino a un Casale privato da anni abbandonato e trasformato in discarica a cielo aperto.

L’intervento, condotto da Ama s.p.a. in collaborazione con il Municipio IV e l’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, punta a ripristinare decoro e sicurezza in una zona sottoposta a vincolo archeologico e parte della riserva naturale regionale Valle dell’Aniene.

Il primo intervento, avviato tra luglio e settembre 2025, aveva già consentito la rimozione di una grande quantità di rifiuti, ma l’ammontare scoperto sul campo si è rivelato superiore alle stime iniziali, rendendo necessario un secondo ciclo di lavori, possibile grazie all’integrazione dei fondi.

Ad oggi, le operazioni hanno portato alla rimozione di circa 460 tonnellate di rifiuti indifferenziati, 168 tonnellate di ingombranti e 32 tonnellate di rifiuti inerti.

L’obiettivo, spiegano dall’Amministrazione Capitolina, è garantire la sicurezza dell’area e il ripristino dell’ambiente naturale, da troppo tempo martoriato da sversamenti illeciti e incendi tossici.

“Sono ripartiti i lavori nella zona di Tor Cervara, un intervento necessario per rigenerare un luogo che dal 2020 ha visto sprigionarsi diversi roghi tossici”, sottolinea Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.

