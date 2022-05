Tor Marancia, ok Giunta su apertura parco

Il Parco di Tor Marancia aprirà. È stata approvata oggi in Giunta la definitiva condivisione dell’accordo tra il Campidoglio e lo stesso Consorzio per l’apertura del nuovo stralcio del parco di Tor Marancia denominato AFA 3.

Nell’accordo vengono definiti i termini per l’apertura al pubblico dell’area verde, quelli relativi al comodato delle aree ancora non cedute a Roma Capitale e alla gestione delle attività di manutenzione dell’area. Il Parco di oltre 3 ettari, pronto ormai da mesi, doveva essere aperto a metà del 2021, ma non era stato ancora raggiunto un accordo con il Consorzio per la futura gestione dell’area.

Con la deliberazione approvata il 5 maggio 2022 dalla Giunta Capitolina si avvia a conclusione un iter durato anni. A seguito degli accordi raggiunti con i soggetti privati interessati, una parte del Parco di Tor Marancia – quella relativa all’Ambito Funzionale di Attuazione n. 3 – entra nella piena disponibilità dell’Amministrazione Comunale e potrà essere molto presto aperta alla libera fruizione da parte dei cittadini.