Tor San Lorenzo: al via i lavori per la nuova pista ciclopedonale lungo il lungomare

Il lungomare delle Pinete di Tor San Lorenzo si appresta a vivere una trasformazione che promette di rivoluzionare la vita di residenti e turisti. Da qualche giorno sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione di una pista ciclopedonale lunga 1,8 chilometri, un’opera tanto attesa quanto necessaria per rendere la zona più vivibile, sicura e accessibile.

L’inaugurazione dei lavori è stata una festa istituzionale: accanto al Vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna e alla Consigliera delegata Alessia Pieretti, erano presenti il Sindaco di Ardea Maurizio Cremonini e l’ingegnere responsabile dell’opera, Rosario Ierardi.

Un segnale chiaro dell’importanza strategica di questo progetto, finanziato con oltre 2,8 milioni di euro, che si inserisce nel più ampio quadro degli investimenti del PNRR dedicati a sport, benessere e mobilità sostenibile.

Lungo un percorso che va dall’incrocio con Viale Marino fino al confine con Anzio, la nuova pista sarà più di una semplice strada: sarà uno spazio inclusivo, senza barriere architettoniche, con rampe e segnaletica pensata anche per ipovedenti e persone con mobilità ridotta. Una pavimentazione antiscivolo, un’illuminazione pubblica a basso consumo energetico, sistemi di videosorveglianza e ripetitori Wi-Fi renderanno il tratto sicuro e moderno, perfetto per passeggiate, corse e gite in bicicletta.

«Più volte il progetto ha rischiato di arenarsi – ha spiegato il Vicesindaco Sanna – ma grazie a una proficua collaborazione tra la Città Metropolitana e il Comune di Ardea siamo riusciti a trasformare l’idea in realtà. Questa pista è parte di una rete di oltre 60 poli di sport e benessere che, dalla montagna al mare, stanno cambiando il volto del territorio».

Lungo il tracciato non mancheranno aree di sosta con panchine e cestini, isole pedonali attrezzate per momenti di relax, e spazi fitness pubblici, tutti progettati per incentivare uno stile di vita sano e attento alla prevenzione primaria.

«Non si tratta solo di un’opera infrastrutturale – sottolinea la Consigliera Pieretti – ma di un investimento sulla salute e sulla qualità della vita delle persone. Lo sport e l’attività fisica sono i migliori alleati per la prevenzione, e vogliamo che tutti, a tutte le età, possano sentirsi accolti e incoraggiati a muoversi».

