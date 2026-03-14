Tor Sapienza, giorni di attesa davanti all’Ufficio Immigrazione: il caso di via Patini

Sulla carta è solo una fila per accedere a un ufficio pubblico. Nella realtà, però, il marciapiede davanti all’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma è diventato il simbolo di un sistema che fatica a reggere la pressione delle richieste.

Qui, nella periferia est della Capitale, il diritto di chiedere asilo o regolarizzare la propria posizione spesso inizia con una lunga attesa all’aperto, che può durare giorni.

La fila che non finisce mai

Via Teofilo Patini, nel quartiere di Tor Sapienza, si trasforma ogni sera in un accampamento improvvisato.

Decine di persone arrivano con ore — a volte giorni — di anticipo per provare a ottenere uno dei pochi accessi giornalieri agli sportelli.

Molti trascorrono la notte accanto alla recinzione dell’ufficio, seduti su cartoni o coperte, pur di non perdere il proprio posto in coda.

Secondo chi opera sul territorio, il fenomeno non è nuovo ma negli ultimi mesi ha assunto dimensioni sempre più evidenti.

Ogni sera si contano oltre cento persone in attesa, accampate lungo il marciapiede mentre il traffico continua a scorrere a pochi metri di distanza.

Attese di giorni e nessun servizio

L’attesa può durare tre o quattro giorni consecutivi, senza alcuna garanzia di riuscire effettivamente a entrare negli uffici.

A rendere la situazione ancora più difficile è la totale assenza di servizi di base: non ci sono bagni pubblici né spazi coperti.

Chi resta in fila è costretto a arrangiarsi nei dintorni, spesso in condizioni igieniche precarie.

Un quadro che coinvolge ormai persone provenienti da contesti molto diversi: non solo giovani uomini arrivati dall’Asia meridionale o dal Nord Africa, ma anche donne latinoamericane e, sempre più spesso, famiglie con bambini.

Un problema noto da tempo

La situazione di via Patini non è nuova alle cronache. Già in passato la presenza di lunghe file e accampamenti improvvisati fuori dall’ufficio immigrazione aveva attirato l’attenzione delle istituzioni e dei sindacati di polizia, che avevano segnalato anche rischi per la sicurezza stradale a causa delle persone costrette a sostare lungo la carreggiata.

Il problema è diventato simbolo delle difficoltà burocratiche che molti migranti incontrano nel tentativo di ottenere documenti o avviare una richiesta di asilo.

Tra diritti e burocrazia

Per associazioni e volontari, il nodo centrale riguarda la distanza tra il principio e la pratica.

Il diritto di chiedere asilo è riconosciuto dall’ordinamento italiano, ma l’accesso alle procedure amministrative può trasformarsi in un percorso lungo e complesso.

Nel frattempo, a colmare almeno in parte il vuoto intervengono le unità di strada e i volontari, che distribuiscono acqua, cibo e coperte a chi passa la notte all’aperto.

Un sostegno fondamentale, ma che da solo non basta a risolvere una situazione strutturale.

La sfida per la Capitale

In una città che si prepara ad accogliere grandi eventi internazionali e guarda a nuovi progetti di sviluppo urbano, il marciapiede di via Patini resta uno dei punti più fragili della gestione dell’immigrazione.

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